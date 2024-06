¿Karol G en problemas por plagio a Shakira? Arremeten contra la cantante por extraño parecido entre Si Antes Te Hubiera Conocido y Addicted to You.

A través de sus redes sociales, Karol G -de 33 años de edad- sorprendió a sus seguidores al lanzar un adelanto de su canción Si Antes Te Hubiera Conocido.

Solo faltaron 21 segundos de la canción de Karol G para que usuarios arremetieran en contra de la cantante por presunto plagio a Shakira, de 47 años de edad.

Y es que usuarios notaron gran similitud entre la nueva canción de Karol G con Addicted to You, tema que Shakira lanzó en 2012.

Pero la nueva canción de Karol G no solo tendría similitudes con la de Shakira y es que usuarios también señalaron que se parece a un tema de Rosalía, de 31 años de edad.

Karol G (Karol G Twitter @karolg)

¿Karol G plagió a Shakira? Usuarios creen que hay un gran parecido entre Si Antes Te Hubiera Conocido y Addicted to You

El nombre de Karol G se convirtió en tendencia desde que compartió un adelanto de su nueva canción Si Antes Te Hubiera Conocido.

A través de TikTok, Karol G compartió como sonará su nuevo tema con la frase: “Yo, aquí con jet lag pensando como bailé de rico está contigo”.

Aunque se trató de un breve adelanto, usuarios de inmediato acusaron a Karol G de haber plagiado a Shakira.

Y es que a través de las redes sociales usuarios señalaron que hay un gran parecido entre la canción de Karol G con el tema de Shakira, Addicted to You.

Personas acusaron a Karol G de haberle copiado a Shakira en un tema que fue lanzado hace 12 años.

La presunta similitud entre ambas canciones ha generado una pelea entre los seguidores de Shakira y Karol G.

“¿Por qué la música me da vibes de Adiccted to you de Shakira?”, “Shakira es la institución de la música y una fuente de inspiración para otros artistas”, “Amo a Karol pero solo escucho a Shakira aquí”, “Te amo Karol G pero … mis oídos están escuchando addicted to you de Shakira y esa ropa ? que está pasando aquí”, “A Shakira no la supera nadie”, señalaron algunos usuarios.

Los comentarios en contra de Karol G no han cesado, pese a que aun no se ha podido escuchar por completo el material.

A partir de este 20 de junio Si Antes Te Hubiera Conocido de Karol G estará disponible en todas las plataformas digitales.

Hasta el momento ni Shakira ni Karol G se han pronunciado sobre el presunto plagio.

En medio de una presunta rivalidad entre Shakira y Karol G usuarios han recordado que las artistas colaboraron en el tema TQG.

😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌😌

Se tenía que decir....and sorry criaturas 😌💅🏻😎 como que la morra esa quiere intentar ser la copia de nuestra legendaria @shakira 👑 pic.twitter.com/TJL89gO1Yw — dayove (@darJon8824) June 19, 2024

En su nueva canción Karol G no solo habría plagiado a Shakira, también ven parecido con tema de Rosalía

Pero Karol G no solo ha sido acusada de plagiar a Shakira y es que usuarios también han visto parecido con un tema de Rosalía.

Nos referimos al tema Despechá, éxito de Rosalía que se encuentra incluido en su álbum Motomami.

“Pero suena como la Rosalía”, “Es como despechá de la Rosalía”, “Es una copia”, “Ella quiere su despecha jajajaja!!, lo volviste hacer copiaG”, “Lo tuyo se llama OBSESIÓN suelta a Rosalía, jamás te verás como ella”, fueron algunos comentarios que recibió.

Esta no es la primera vez que comparan a Karol G con Rosalía y es que usuarios creen que La Bichota se ha inspirado en la música y estilo de La Motomami.