MUÑEKI77A aclaró su postura sobre Palestina antes del concierto de Garbage, afirmando que no está a favor de la guerra ni del genocidio.

No estoy a favor de la guerra ni de ningún tipo de genocidio, quiero dejar eso bien claro. MUÑEKI77A

Tras las críticas por la participación de Naomi Preizler, conocida como MUÑEKI77A, en el concierto de Garbage, la cantante responde a los señalamientos de ser sionista.

MUÑEKI77A aclara sus declaraciones sobre Palestina antes del concierto de Garbage

Naomi Preizler compartió un comunicado el 12 de noviembre donde habló de los tuits que circulan en redes sociales, donde justifica la intervención violenta de Israel en Palestina.

MUÑEKI77A menciona que es judía, niega estar de acuerdo con la guerra o el genocidio y asegura estar a favor de un “estado Palestino, libre y en paz”.

Comunicado de MUÑEKI77A tras ser señalad de sionista (Instagram/@muneki77a_)

La cantante subrayó que los tuits que circulan en redes sociales son la reacción ante el ataque ocurrido el pasado 7 de octubre de 2023.

Menciona que sus mensajes fueron publicados tras el shock y miedo que generó el ataque a Israel.

Tiempo después, MUÑEKI77A decidió dejar de lado el tema por salud mental y ahora se encuentra en su sesgo informativo.

Valoro mucho a la gente que alza la voz, valoro mucho el contenido y activismo de Shirley Manson, así como también valoro el hecho de que me haya elegido para abrir su show por mi propuesta artística. MUÑEKI77A

La cantante argentina asegura que su postura del pasado no la define en la actualidad y agradece que Shirley Manson la siga apoyando tras los ataques mediáticos.

MUÑEKI77A niega que celebre el genocidio en Palestina

El mensaje de MUÑEKI77A continuó, donde la cantante niega que haya celebrado los ataques militares de Israel a Palestina.

Nunca, pero nunca celebré ningún tipo de violencia de ningún lado, ni guerras, ni terror. MUÑEKI77A

MUÑEKI77A agradeció el cariño de Garbage y de sus fans mexicanos, cerrando su mensaje con una disculpa.

“Nuevamente les pido disculpas a todos si los decepcioné. Escribí esto de corazón”, mencionó MUÑEKI77A en su comunicado.

MUÑEKI77A responde con un comunicado tras señalamientos de ser sionista (Instagram/@muneki77a_)

MUÑEKI77A abrirá el concierto de Garbage en el Zócalo de la CDMX y su mensaje dividió opiniones.

Algunos comentarios insisten en que MUÑEKI77A sigue sin admitir el genocidio en Palestina, mientras que otros expresaron que desean verla en vivo este sábado 14 de noviembre.