Paulina Villarreal, baterista y vocalista de The Warning, aclaró que la banda mexicana no se presentará completa ni fungirá como telonera de Garbage durante el concierto que ofrecerá el próximo 14 de noviembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Pero yo voy a acompañar a Garbage este 14 de noviembre en el Zócalo. Voy a cantar una canción con ellos” Paulina Villarreal de The Warning

En entrevista, Paulina Villarreal reveló que ella será la única integrante de The Warning en subir al escenario para interpretar una canción junto a Shirley Manson.

Hasta el momento, ni Garbage ni Paulina Villarreal han revelado cuál será el tema del repertorio que interpretarán juntos en el escenario.

Paulina Villarreal de The Warning aclaró que solo ella será la invitada de Garbage en el concierto del Zócalo

Durante una entrevista de radio, Paulina Villarreal aclaró los rumores que circulaban en redes y compartió su entusiasmo sobre el concierto gratuito de Garbage en el Zócalo.

Confirmó que The Warning no se presentará como banda completa ni fungirá como telonera. Paulina Villarreal reveló que se trata de una colaboración individual en la que únicamente ella subirá al escenario para interpretar una canción junto a la agrupación estadounidense.

Paulina Villarreal comentó que Shirley Manson hizo una publicación en redes sociales invitando a los seguidores a adivinar cuál de las tres hermanas Villarreal subiría al escenario, lo que desató especulaciones sobre un show completo del trío regiomontano.

“Shirley compartió justo que alguien se iba a subir con ella al escenario de nosotras tres” Paulina Villarreal de The Warning

Destacó que las tres hermanas son “súper fans” de Garbage y de Shirley Manson, señalando lo inspiradora que es su trayectoria dentro del rock y lo emocionada que está de compartir escenario con ellos en el Centro Histórico.

“La verdad es que las tres somos súper, súper fans (…) Poder subirme al escenario con ella y con toda la banda, que es increíble, y compartir ese momento en el Zócalo, la verdad es que estoy muy emocionada, ya quiero que sea” Paulina Villarreal de The Warning

Esto es lo que se sabe del concierto de Garbage en el Zócalo

El concierto gratuito de Garbage se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México.

Horarios y Programa:

14:00 horas: Se habilitará el acceso peatonal al primer cuadro de la ciudad.

18:30 horas: Inicio del programa musical con la presentación de la cantante argentina MUÑEKI77A.

20:30 horas: Salida al escenario de la banda estelar Garbage (con convocatorias generales señaladas desde las 20:00 horas)

Las calles designadas para el ingreso peatonal son Francisco I. Madero, 5 de Mayo, 16 de Septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez. Se aplicarán cierres preventivos en cuanto el recinto alcance su capacidad máxima de aforo.