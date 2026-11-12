El interés por la vida personal de Naomi Preizler, seudónimo de MUÑEKI77A, aumentó tras confirmarse su participación en el concierto que Garbage ofrecerá en CDMX.

El evento musical se llevará a cabo el 14 de noviembre de 2026 y no tendrá costo alguno. Está programado para iniciar a las 18 horas.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la telonera de la banda liderada por Shirley Manson.

¿Quién es MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

Naomi Preizler es una cantante, compositora, pintora y modelo nacida en Argentina. En la industria del entretenimiento es conocida como MUÑEKI77A, personaje que creó durante la pandemia de COVID-19 y con el cual atravesó momentos difíciles y situaciones personales complejas.

Su propuesta se define como autogestiva y disruptiva. Mezcla géneros como el ün-metal, metalcore, punk, rap y hyperpop, ritmos que en ocasiones mezcla con raíces del folclore argentino.

Naomi Preizler, Muñeki77a (@muneki77a/Instagram)

¿Qué edad tiene MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

Naomi Preizler, MUÑEKI77A, nació en Buenos Aires, Argentina, el 12 de octubre de 1994. Tiene 32 años.

¿Quién es el esposo de MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

Naomi Preizler, MUÑEKI77A, mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce su estado civil actual.

¿Qué signo zodiacal es MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

A Naomi Preizler, MUÑEKI77A, la rige el signo zodiacal de Libra.

Naomi Preizler, Muñeki77a (@muneki77a/Instagram)

¿Cuántos hijos tiene MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

Naomi Preizler, MUÑEKI77A, no tiene hijos.

¿Qué estudió MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

Tras terminar sus estudios secundarios, Naomi Preizler, MUÑEKI77A, tomó cursos de pintura, arte, teatro, canto y baile en Nueva York. En Argentina se interesó por el malambo y el gutural techno.

Naomi Preizler, Muñeki77a (@muneki77a/Instagram)

¿En qué ha trabajado MUÑEKI77A? Cantante de Argentina

Naomi Preizler, MUÑEKI77A, trabajó como modelo a los 14 años. Colaboró con marcas reconocidas como Chanel, Givenchy, Balenciaga, Jean-Paul Gaultier, Marc Jacobs, Alexander Wang y Vivienne Westwood.

Protagonizó portadas de revistas de renombre como Harper’s Bazaar Argentina, Vogue Rusia, Vogue Italia, Interview, Love, Dazed & Confused y Grit.

Mientras modelaba comenzó a dibujar. Algunos de sus bocetos se plasmaron en pinturas e incluso en prendas de vestir.

La marca argentina AY Not Dead lanzó una colección de camisetas con sus dibujos como parte de un homenaje a Niki de Saint Phalle.

Colaboró con Vogue Italia y Harvey Nichols en un proyecto de ilustración para su colección primavera/verano 2012.

En 2016 abandonó el modelaje para concentrarse en su carrera artística. Ese mismo año desarrolló sus primeros singles en inglés: “I’m a Model” y “The New Face”.

En 2023 lanzó su primer y único álbum de estudio de larga duración titulado “El Terror Solo Es Amor”.

Fue telonera de Dua Lipa en un concierto que se llevó a cabo en Argentina.

El 14 noviembre de 2026, abrirá el concierto de Gargabe en el Zócalo de la Ciudad de México.