Niall Horan promete regresar a México y esto se sabe de los posibles conciertos del exintegrante de one Direction.

“No se preocupen por eso. La pregunta no es si voy a ir, si no cuándo. Habrá anuncios próximamente” Niall Horan

“Dinner Party Live on Tour” es la nueva gira de Niall Horan, la cual tiene programadas presentaciones en Estados Unidos y Europa.

Niall Horan ilusiona a México con la promesa de nuevos conciertos

El cantante reveló a Venga la Alegría que sí contempla a México dentro de su gira, pues ha sido un país que considera especial para su carrera.

La última vez que Niall Horan se presentó en México fue en 2024, como parte de su gira The Show: Live on Tour.

Niall Horan recuerda a su amigo Liam Payne, pues estuvo con él antes de su fallecimiento, por ello sacará una nueva canción en su memoria. 💥👀#VLA 📺 Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

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Niall Horan reveló que su nuevo tour sí llegará a México, pero aún no hay fechas o recintos confirmados.

“No se preocupen por eso. La pregunta no es si voy a ir, si no cuándo. Habrá nuncios próximamente” Niall Horan

El exintegrante One Direction expresó que muy pronto podría haber anuncios de sus conciertos en México, pero no especificó el mes o incluso si su gira podría llegar hasta 2027.

Niall Horan mencionó que México era importante en su carrera y su gira no podía dejar de lado a sus fans mexicanos.

Niall Horan admite que México es uno de los países donde más lo escuchan

“Dinner Party Live on Tour” llegará a México, pues la mayoría de fans de Niall Horan viven aquí y es inevitable que su gira no pase por los escenarios mexicanos.

“México siempre ha sido un lugar muy importante para mí, en la gira visité 3 o 4 ciudades y estadísticamente es uno de los países donde tengo más seguidores, así que diría que es inevitable. Voy a estar ahí y pronto tendrán noticias mías” Niall Horan

Niall Horan expresó que es inevitable que dé varios conciertos en México y aseguró que muy pronto revelarán las fechas de sus conciertos.

Por otro lado, Niall Horan habló de su nueva canción “End of a Era”, una melodía que le dedicó a Liam Payne, quien murió en octubre de 2024.

Niall Horan fue el último miembro de One Direction en verlo con vida; incluso, Liam Payne estuvo presente en el concierto de su excompañero en el Movistar Arena en Argentina días antes de su muerte.