Un jugueteo de miradas de Gazir de 24 años de edad, a Azuky se salió de control y ahora se creó el shippeo “Gazuky” en el mundo del freestyle.

Pero ¿es verdad la conexión que existe? Uno de los shippeados ya reaccionó a un video con Inteligencia Artificial (IA) donde hasta hijo les crearon.

Llega “Gazuky” el shippeo entre Azuky y Gazir

El mundo del freestyle se llenó de amor en las fiestas decembrinas gracias al shippeo entre Azuky de 20 años de edad y Gazir que sus fans les crearon.

Con un video de una dinámica entre varios freestylers de diferentes países se logró captar la forma en que Gazir veía a Azuky mientras intentaba dar siete palabras con la letra ‘C’.

De ahí partió la creación de “Gazuky” el nuevo shippeo entre Azuky y Gazir porque aseguran que existe una conexión entre ambos aunque sería más evidente en el español.

Gazir reacciona a “Gazuky”, su shippeo con Azuky en un video hecho con inteligencia artificial

El freestyler español, Gazir, ya se enteró de que le crearon “Gazuky” con Azuky y ya reaccionó un video con IA donde hasta les inventaron un hijo.

Con una reacción con dúo en TikTok fue que Gazir se encontró con un video con la temática de Navidad en familia donde lo pusieron con Azuky.

En este se puede ver a Azuky con Gazir y un hijo entre sus brazos mientras abre un regalo cuando se besan en el derroche de felicidad.

Fue ahí cuando Gazir reaccionó con una cara de sorpresa al “Gazuky” al ver la familia y el beso que le crearon con Azuky.

Aunque en la descripción Gazir pidió a sus fans explicar qué significa su shippeo, estos creen que ni siquiera debería hacerse el sorprendido a algo que es evidente.