Por el shippeo con Gazir el nombre de Azuky ha llamado la atención, pero ¿quién es la rapera?

Te compartimos sobre Marlene Alejandra Rosales con los siguientes datos:

Quién es

Edad

Esposo

Signo zodiacal

Hijos

Estudios

Trabajo

Azuky entra en shippeo con Gazir y crean el “Gazuky”

¿Quién es Azuky?

Marlene Alejandra Rosales conocida como Azuky, es una artista del freestyle procedente de Ecatepec, Estado de México.

Azuky se hizo viral luego de una batalla de Freestyle Master Series (FMS) en Chile, donde tiró barras contra el machismo y el poder que tiene como mujer en el freestyle.

Azuky es de las contadas mujeres en el mundo del freestyle que se ha abierto camino en la competencia, destacando por su versatilidad en las barras y su rapidez de reacción.

Sin embargo, Azuky llamó la atención de los amantes del freestyle cuando era menor de edad (16 años de edad) y al estar en la Liga Venom tirando barras contra Lewin. Aunque Marle Alejandra Rosales comenzó tirando barras en competencias callejeras.

Azuky, freestyler.

Otros de los gustos de Azuky, además del rap y el freestyle es el anime, los videojuegos, leer y es amante de la música.

¿Qué edad tiene Azuky?

Azuky tiene 20 años de edad, pues nació el 9 de enero de 2005.

¿Quién es el esposo de Azuky?

Azuky no tiene esposo y se cree que tampoco tiene novio.

¿Qué signo zodiacal es Azuky?

Azuky es del signo zodiacal de Capricornio, pues nació un 9 de enero.

¿Cuántos hijos tiene Azuky?

Azuky no tiene hijos.

Azuky, freestyler.

¿Qué estudió Azuky?

Se cree que Azuky terminó hasta la preparatoria, pero ha compartido su deseo de estudiar Ingeniería Automotriz.

¿En qué ha trabajado Azuky?

Actualmente Azuky se dedica al mundo del freestyle con algunos patrocinadores en las competencias a donde va.

Azuky es vista en el mundo del freestyle como una joven promesa mexicana, pero hasta el momento no ha logrado ganar una Batalla de Red Bull aunque sí ha llegado a la final en cuatro ocasiones.

Azuky, freestyler. (Facebook/azzukkyrosales)

Las miradas que Gazir tenía hacia Azuky en un encuentro de freestyle llevó a la creación del shippeo “Gazuky”, pero no todo se detuvo ahí.

Con ayuda de Inteligencia Artificial (IA) le crearon un video junto a Gazir como si fueran pareja e incluso les inventaron un hijo. Asimismo, este se desarrolla en un contexto en el que están pasando Navidad en familia.

Fue este video el que llegó a manos de Gazir quien reaccionó al shippeo con Azuky con cara de sorpresa ante ello.

Sin embargo, no es el único. En redes sociales hay infinidad de videos con IA con el shippeo “Gazuky” donde se les veo besándose o en otros contextos de pareja.

Hasta el momento ha sido Azuky quien no se ha pronunciado sobre el shippeo con su colega Gazir.