Gunther von Hagens, anatomista alemán conocido mundialmente por inventar la técnica de la plastinación y por las polémicas exposiciones Body Worlds, murió el 24 de julio de 2026 a los 81 años.

Apodado “Doctor muerte”, enfrentaba desde 2010 la enfermedad de Parkinson.

El Instituto de Plastinación confirmó su muerte y anunció que su cuerpo será preservado mediante su propio método, cumpliendo su última voluntad.

“Hoy lamentamos la pérdida del Dr. Gunther von Hagens (1945–2026): médico, anatomista, inventor de la plastinación y fundador del Instituto de Plastinación“ Instituto de Plastinación

Su legado transformó la enseñanza de la anatomía y atrajo a más de 58 millones de visitantes en todo el mundo.

“Su legado perdura a través de los millones de personas que han aprendido de su trabajo, de los innumerables educadores y profesionales de la salud a quienes inspiró, y del compromiso continuo del Instituto de Plastinación con una educación anatómica ética. Su visión seguirá educando a las generaciones venideras” Instituto de Plastinación

Muere el anatomista Gunther von Hagens (@vonhagensplastination / Instagram)

Gunther von Hagens será plastinado

Fiel a su filosofía hasta el final, Gunther Von Hagens dejó instrucciones precisas para que su cuerpo sea preservado mediante la técnica de plastinación.

Su familia ha confirmado que cumplirá su deseo, convirtiendo al anatomista en una pieza más de su propia y revolucionaria colección anatómica.

Gunther von Hagens (@vonhagensplastination / Instagram)

¿Quién fue Gunther von Hagens?

A su paso por la Universidad de Heidelberg, en 1977, el médico y anatomista Gunther von Hagens pasó a la historia por inventar la técnica de la plastinación.

Se trata del proceso que permite conservar tejidos biológicos sustituyendo el agua y la grasa corporal por polímeros como silicona o resinas, logrando que los cuerpos se mantengan intactos y sin olor por décadas.

Su mayor legado fue la creación de las exposiciones Body Worlds, mediante las cuales se exhiben cadáveres humanos en posturas dinámicas para mostrar el funcionamiento interno del organismo.

Su obra atrajo a más de 58 millones de visitantes en todo el mundo, convirtiéndose en una de las muestras científicas más concurridas de la historia.

La carrera y vida de Gunther Von Hagens estuvo marcada por la superación y el debate ético, religioso y legal.

Autoridades en Berlín y Moscú intentaron prohibir sus exhibiciones por considerar que vulneraban normas morales o legislaciones sobre el tratamiento de restos humanos.