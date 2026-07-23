El músico estadounidense Plas Johnson, reconocido por interpretar el inolvidable solo de saxofón de La Pantera Rosa, murió a los 94 años, dejando un legado imborrable en la historia del jazz, el cine y la música de sesión.

Aunque la muerte de Plas Johnson ocurrió el pasado 15 de julio, la noticia fue confirmada días después por la estación de jazz KKJZ de Los Ángeles y familiares del artista.

Muere Plas Johnson, saxofonista que inmortalizó el tema de La Pantera Rosa, a los 94 años

Se ha dado a conocer la muerte Plas Johnson, saxofonista de Luisiana a los 94 años de edad, mejor conocido por su solo en el tema principal de La Pantera Rosa.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte, pero interpretación del tema compuesto por Henry Mancini para la película La Pantera Rosa (1963) convirtió esa melodía en una de las más reconocibles de la historia del cine, consolidando a Johnson como una figura clave de la música instrumental.

Se sabe que Plas Johnson grabó el icónico solo de saxo tenor para ser el tea principal de La Pantera Rosa para Henry Mancini en 1963 en solo dos tomas.

Plas Johnson, saxofonista responsable del tema de La Pantera Rosa, murió a los 94 años de edad (Especial )

¿Quién fue Plas Johnson, el saxofonista de La Pantera Rosa?

Nacido el 21 de julio de 1931 en Donaldsonville, Luisiana, Plas Johnson creció en una familia de músicos y comenzó su carrera profesional en la década de 1950.

Con el paso de los años se convirtió en uno de los músicos de sesión más solicitados de Estados Unidos, participando en miles de grabaciones junto a artistas como Frank Sinatra, Nat King Cole, Ella Fitzgerald, Barbra Streisand y Marvin Gaye; también en álbumes como Pet Sounds de Beach Boys.

Formó parte del legendario colectivo The Wrecking Crew, responsable de innumerables éxitos de la industria musical.

Y aunque colaboró con algunas de las figuras más importantes del siglo XX, el sonido de su saxofón quedó para siempre ligado a La Pantera Rosa, una composición que trascendió generaciones y convirtió a Plas Johnson en un referente de la música para cine.