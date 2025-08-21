El 21 de agosto de 2025 se dio a conocer la muerte Brent Hinds, fundador y antiguo guitarrista de Mastodon.

Para rendirle homenaje, los fans se dirigieron a YouTube para escuchar una de sus canciones.

Lo cual ha potenciado las vistas en YouTube de la que de por sí ya era la canción más reproducida de Mastodon, previo a la muerte de Brent Hinds.

La canción más reproducida de Mastodon en YouTube tras la muerte de Brent Hinds

The Motherload es la canción de Mastodon que elevó sus vistas en YouTube tras la muerte de Brent Hinds.

Aunque The Motherload ya era la canción más reproducida de Mastodon en YouTube antes de la muerte de Brent Hinds, principalmente por lo polémico que resultó su video en su lanzamiento.

Al momento, la canción tiene más de 14 millones de vistas en YouTube.

Además de que desde el anuncio de la muerte del guitarrista, se ha llenado con cientos de comentarios de fans dando el pésame.

Demostrando que todos valoraban el talento de Brent Hinds como guitarrista pero, también a la persona como tal.

Agradeciendo el dar gran parte de su vida a la banda que marcó a tantas personas a lo largo de los años.

Brent Hinds, ex Mastodon (Especial )

¿Por que The Motherload es la canción con más vistas de Mastodon en YouTube?

Incluso antes de la muerte de Brent Hinds, The Motherload era la canción más reproducida de Mastodon en YouTube.

Esto se debe a su video más que nada, pues al momento de su lanzamiento en 2014, The Motherload de Mastodon causó revuelo en YouTube por sus imágenes de mujeres bailando de forma sensual.

Además de que se ponía especial énfasis en el movimiento de los glúteos de estas, incluso haciendo zoom y cámara lenta a esta parte de su cuerpo.

Mastodon fue acusada de sexista y cosificar a las mujeres con este video; sin embargo la banda se defendió.

Ellos dijeron que era una parodia de artistas que estaban de moda en ese momento, como Iggy Azalea y Nicki Minaj.

Cuyos videos precisamente se trataban de mujeres (o las mismas intérpretes) bailando mientras las cámaras se enfocaban en sus glúteos.