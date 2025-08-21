Se ha dado a conocer que Brent Hinds, ex Mastodon, ha muerto a los 51 años de edad en un terrible accidente.

A Brent Hinds se le recordará como cofundador y ex guitarrista de Mastodon, dejando una gran influencia en el género del metal.

Este es el video de cómo murió Brent Hinds, ex Mastodon tras terrible accidente en motocicleta

A través de medios locales se dio a conocer el video de cómo murió Brent Hinds, ex Mastodon tras un terrible accidente en motocicleta en Atlanta, Georgia, Estados Unidos la noche del 20 de agosto de 2025:

Según la policía local, el cofundador de Mastodon, Brent Hinds circulaba por la intersección de Memorial Drive y Boulevard cuando una SUV BMW no cedió el paso al girar provocando la muerte del músico quien conducía una Harley Davidson.

Pese a que los servicios de emergencia, el ex Mastodon, Brent Hinds fue declarado muerto en el lugar de los hechos alrededor de las 23:35 de la noche.

Mastodon se despide de Brent Hinds tras muerte de su ex fundador en terrible accidente

Tras la muerte de Brent Hinds, la banda Mastodon a la cual perteneció y fue uno de sus fundadores claves, se despidió del músico con sensible mensaje.

Mensaje de Mastodon en sus redes sociales en el cual con profunda tristeza lamentaron la muerte de Brent Hinds con quien compartieron “triunfos, hitos y la creación de música”:

“Nos encontramos en un estado de profunda tristeza y dolor… anoche, Brent Hinds falleció a causa de un trágico accidente. Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas. Acompañamos en el sentimiento a la familia, amigos y fans de Brent. Les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles.

QEPD Brent”.

La muerte de Brent Hinds se da a meses de haber dejado Mastodon en medio de la controversia y con 25 años de carrera, tras cofundar la banda en el año 2000 junto a:

Troy Sanders de 51 años de edad, bajista

Bill Kelliher de 54 años de edad, guitarrista

Brann Dailor de 50 años de edad, baterista