Motel se encuentra preparando un concierto inolvidable que tendrá lugar en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

La banda mexicana de rock pop y power pop celebrará junto a sus fans los 20 años de su canción “Dime Ven”, la cual marcó a toda una generación.

Fecha: 12 de diciembre de 2026

Sede: Teatro Metropólitan

Hora de inicio: 8:30 de la noche

Apertura de puertas: 6:30 de la tarde

Duración: Aproximadamente 90 minutos

Motel en el Teatro Metropólitan (@motelmx / Instagram)

Precio de boletos para el concierto de Motel en Teatro Metropólitan

Los precios de los boletos para el concierto de Motel en el Teatro Metropólitan varían de acuerdo con la sección; estos pueden conseguirse a través del sitio oficial de Ticketmaster.

Preferente A: $1,984 pesos

Preferente AA: $1,723.50 pesos

Preferente B: $1,550 pesos

Preferente BB: $1,302 pesos

Balcón C: $1,178

Balcón D: $744 pesos

Balcón E: $496 pesos

Teatro Metropólitan (Ticketmaster)

Fecha del concierto de Motel en CDMX

El concierto de Motel en la Ciudad de México se llevará a cabo en el Teatro Metropólitan el sábado 12 de diciembre de 2026.

Para llegar al recinto con capacidad para 3,165 espectadores, puedes usar el transporte público o recurrir al privado si es que no cuentas con auto particular.

Éste se ubica en Avenida Independencia #90, colonia Centro, en alcaldía Cuauhtémoc. Ten en cuenta que el tráfico en la ciudad es impredecible por lo que se recomienda salir anticipadamente.

Te compartimos el mapa del Teatro Metropólitan para evitar contratiempos:

Preventa y venta de boletos para concierto de Motel en Teatro Metropólitan

Seguidores pueden asegurar su lugar en el concierto de Motel en Teatro Metropólitan desde ya.

Este 6 de mayo, en punto de las 11 a.m. inició la preventa de boletos para clientes Banamex con promoción de pago a 3 meses sin intereses.

Las fechas para la preventa y venta general quedaron de la siguiente manera: