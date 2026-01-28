El DJ estadounidense Matt Bennett estará de regreso a la CDMX pues vuelve a traer su Party 101 en concierto para sus fans.

Así que anota bien, estos son los detalles de fecha del concierto y precios de boletos para que no te pierdas de ver a Matt Bennett con su Party 101 en la CDMX:

Fecha: Sábado 11 de abril 2026

Sede: Pepsi Center WTC, Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Preventa Banamex: 30 de enero 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Pepsi Center WTC: 31 de enero a partir de las 11:00 am

Telonero: Sin información

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Matt Bennett trae Party 101 a CDMX: fecha del concierto y precios de boletos (OCESA)

La fiesta Party 101 de Matt Bennett regresa a la CDMX

El regreso de Matt Bennett a la CDMX ya tiene fecha y lugar para su gran fiesta Party 101 llena de nostalgia que promete ser una experiencia vibrante.

La distribución de lugares en el Pepsi Center WTC para el concierto de Matt Bennett será de la siguiente forma:

Banamex VIP

Box Superior

General

Sección C

Matt Bennett trae Party 101 a CDMX: fecha del concierto y precios de boletos (Matt Bennett)

Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mínimas de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.