Durante su visita a territorio Yaqui, en Sonora, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la grandeza de los pueblos originarios tras la visita de la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso.

Imagínense ustedes que hay mexicanas y mexicanos que traen a una española (Díaz Ayuso) recientemente presidenta de la Comunidad de Madrid y reconocen a Hernán Cortés el conquistador Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum criticó que Díaz Ayuso y la oposición mexicana hayan exaltado la figura de Hernán Cortés, ya que eso implica olvidar crímenes como el exterminio, violencia, esclavitud y discriminación contra los pueblos originarios.

Claudia Sheinbaum criticó a la oposición y a Isabel Díaz Ayuso por reconocimiento a Hernán Cortés

Durante el mismo evento, Claudia Sheinbaum criticó que, durante décadas, los presidentes mexicanos hayan visto a Estados Unidos y Europa como el ideal de nación, olvidándose de sus raíces y los pueblos originarios.

Porfirio Diaz veía a Francia como lo mejor y muchos otros que tuvimos, por lo menos seis sexenios que miraban al país del Norte como el modelo a seguir, olvidándose del verdadero origen Claudia Sheinbaum

En ese contexto, la presidenta lamentó que aún en la actualidad haya políticos que exaltan la figura del conquistador Hernán Cortés, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso y la oposición mexicana.

Agregó que esta postura contrasta con la Cuarta Transformación, pues el movimiento considera que la grandeza cultural de México proviene de los pueblos originarios de todo el país.

Claudia Sheinbaum, gobierno de México (Especial )

Claudia Sheinbaum anuncia entrega de recursos a pueblos originarios con el Faispiam

Claudia Sheinbaum destacó que la Cuarta Transformación es el primer movimiento en la historia de México que reconoce plenamente a los pueblos indígenas en el artículo segundo de la Constitución.

Por ello, señaló la implementación del Faispiam, un presupuesto destinado directamente a las comunidades para que ellas decidan su uso, fortaleciendo así su autodeterminación y el respeto a sus autoridades tradicionales.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, el fondo del Faispiam será integrado a la Constitución para que cada año aumente su monto y beneficie a los pueblos originarios.