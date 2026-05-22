Fangoria en el Auditorio Nacional: fechas y boletos para 2027

El dúo de música electrónica y pop electrónico madrileño, Fangoria regresa a la CDMX con concierto único en el Auditorio Nacional para 2027.
Así que ya les tenemos los detalles de fecha en 2027 y boletos para el concierto de Fangoria en el Auditorio Nacional, esto es lo que debes saber:
- Fecha: Jueves 21 de enero 2027
- Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX
- Hora: 8:30 de la noche
- Telonero: Sin detalles aún
- Preventa Banamex: 25 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana
- Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: 26 de mayo 2026 a las 11:00 am
- Boletera: Ticketmaster
- Precio de boletos: Sin revelarse
Fangoria regresa a México en 2027 con La Verdad O La Imaginación
Alaska y Nacho Canutm mejor conocidos como Fangoria regresan a México para 2027 con un concierto en el Auditorio Nacional que promete como parte de su gira La Verdad o La Imaginación.
Y con el que Fangoria presentará en vivo a su público mexicano su más reciente álbum de larga duración, La Verdad o La Imaginación con 12 canciones inéditas.
Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.
Si deseas acudir por tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, mismo recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.
Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.