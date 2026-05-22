El dúo de música electrónica y pop electrónico madrileño, Fangoria regresa a la CDMX con concierto único en el Auditorio Nacional para 2027.

Así que ya les tenemos los detalles de fecha en 2027 y boletos para el concierto de Fangoria en el Auditorio Nacional, esto es lo que debes saber:

Fecha: Jueves 21 de enero 2027

Sede: Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:30 de la noche

Telonero: Sin detalles aún

Preventa Banamex: 25 de mayo 2026 a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Auditorio Nacional: 26 de mayo 2026 a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Fangoria en el Auditorio Nacional: fechas y boletos para 2027 (OCESA)

Fangoria regresa a México en 2027 con La Verdad O La Imaginación

Alaska y Nacho Canutm mejor conocidos como Fangoria regresan a México para 2027 con un concierto en el Auditorio Nacional que promete como parte de su gira La Verdad o La Imaginación.

Y con el que Fangoria presentará en vivo a su público mexicano su más reciente álbum de larga duración, La Verdad o La Imaginación con 12 canciones inéditas.

Para los fans, la preventa de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas acudir por tus boletos sin cargos, lo podrás hacer a partir de la venta general en las taquillas del Auditorio Nacional, mismo recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para tu llegada, la vía más sencilla es por los servicios de transporte público del Metro y Metrobús, la estación más cercana al Auditorio Nacional es Auditorio para ambos servicios.