El show que Madonna tuvo con Christina Aguilar y donde besó a Britney Spears en los MTV VMAs del 2003, será uno de los más recordados por la polémica que provocó el ver a las dos representantes del pop compartiendo este gesto de intimidad.

Sin embargo, el momento está tomando auge nuevamente, pues se reveló que Madonna de 68 años de edad, abrirá los MTV VMAs 2026, lo que aseguran no defraudará.

Madonna volverá a los MTV VMAs 2026 tras inolvidable presentación con Britney Spears

La cantante Madonna volverá a pisar el escenario de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, tras 23 años de ausencia de la presentación junto a Britney Spears y Christina Aguilera que quedó grabado en la memoria colectiva.

En aquel 2003, Madonna incluyó a Britney Spears y Christina Aguilera en su show en donde simularon una boda, con dos roles femeninos y uno masculino.

Sin embargo, en un momento de la presentación Madonna besó a Britney Spears -lo que causó conmoción inmediata-, para luego besar a Christina Aguilera.

El show no solo dejó la sorpresa en el público, sino que el camarógrafo captó la reacción de Justin Timberlake, que en ese momento era pareja de Britney Spears.

Bajo este contexto, se ha anunciado que Madonna nuevamente tendrá show en los MTV VMAs 2026, nuevamente en el show de apertura de la entrega de premios.

Si bien, Madonna volvió con su álbum Confessions II con ritmos electrónicos, su regreso a los MTV VMAs 2026 tras icónico beso con Britney Spears, deja altas expectativas sobre lo que mostrará en este año.

Los MTV VMAs 20026 se realizarán el domingo 27 de septiembre desde Los Ángeles, California, con la presentación de Snoop Dogg, y con transmisión en MTV y Paramount +.

Madonna no solo se besó con Britney Spears en su show de MTV VMAS 2003, también con Christina Aguilera

Si bien el show de Madonna en los MTV VMAs 2003 generó impacto por el beso que tuvo con Britney Spears, no fue únicamente con ella, sino también con Christina Aguilera.

Quienes pudieron asistir a la entrega de premios fueron testigos de que Madonna así como besó a la cantante de “Toxic” también lo hizo con Christina Aguilera.

Sin embargo, debido al impactó que causó el primer beso y que estaba presente Justin Timberlake, novio de Spears en aquel momento, el camarógrafo buscó obtener la reacción, dejando en el olvido el beso que hubo con Christina Aguilera.