Madonna regresó a la música con Confessions II, un disco personal que tiene el sonido que volvió a la Reina del pop en un ícono.

El pasado 3 de julio se estreno Confessions II, la segunda parte del álbum de Madonna, Confessions on a Dance Floor.

Este álbum ha sido de los proyectos más personales de la cantante, quien ha plasmado en 16 canciones diversos capítulos de su vida y algunos lo consideran como un resumen de su carrera musical.

Madonna regresa a su origen musical con Confessions II

La critica musical ha descrito Confessions II como el mejor álbum de Madonna en 20 años, ya que regresa al sonido que la convirtió en un icono del pop.

Confessions II está conformado por 16 canciones:

I feel so free Good for the soul One step away Bring your love Danceteria Read my lips Everything Love sensation Love without words Bizarre School Fragile My sins are my savior Betrayal The test L.E.S. Girl

Madonna lanza Confession II (Instagram/madonna)

El último disco de Madonna contiene colaboraciones con Sabrina Carpenter en Bring You Love, y Feid en Read My Lips.

Madonna retomó en Confessions II sonidos como la electrónica, house y disco, dando un toque especial a la nostalgia musical de sus inicios.

Confessions II habla de la vida de Madonna y los momentos más fuera

Madonna plasmó varios momentos de su vida en Confessions II en canciones como:

Bizarre

Fragile

The test

Betrayal

Bizarre habla de la relación que tuvo con Sean Penn y Fragile sobre la relación su hermano Christopher Ciccone, quien murió en 2024.

Betrayal trata de la complicada relación que tuvo con su madrastra Joan Ciccone.

Mientras que The test es una canción que habla de su hija Lola Leon, quien también colabora en el tema musical.

Madonna dejó de buscar sonidos actuales para ser tendencia para retomar los sonidos de deep house y acid house, lo cuales fueron populares en los ochentas.