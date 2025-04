Con motivo del estreno de la nueva temporada de The Last of Us en Max, Macario Martínez presentó una canción inspirada en la historia de Ellie y Joel.

La canción de Macario Martínez se titula “Si te mentí”, haciendo referencia a lo sucedido en el final de la primera temporada de The Last of Us en Max.

¿De qué habla la canción de Macario Martínez para la nueva temporada de The Last of Us en Max?

Esta canción de Macario Martínez para la nueva temporada de The Last of Us en Max, recorre todo lo que vivieron Joel y Ellie en la primera parte.

En “Si te mentí” de Macario Martínez para la nueva temporada de The Last of Us en Max, se toca el tema de las “mentiras piadosas”.

El acto de mentir para proteger a una persona, a pesar de toda la carga moral que eso implica y que puede afectar la relación con una persona, algo que se ve en la decisión final de Joel para con Ellie.

Macario Martínez menciona acerca de este tema, que trató de reflejar la manera en el Joel ve en Ellie el recuerdo de su hija Sarah, tratando de protegerla como una forma de cambiar lo que pasó.

Siendo un acto egoísta; pero también de amor, pues Joel estaba muerto por dentro, hasta que la joven apareció en su vida.

La canción de Macario Martínez llega para el estreno de The Last of Us en Max

Este 13 de abril a las 7:00 PM se estrena la nueva temporada de The Last of Us en Max, de ahí que se haya lanzado la canción de Macario Martínez.

Siendo “Si te mentí” de Macario Martínez, una forma de promocionar la nueva temporada de The Last of Us en Max.

Algo bastante original y que va de la mano con la serie, ya que la música y la guitarra tienen un gran peso simbólico en el juego de The Last of Us Part II.

La nueva temporada de The Last of Us en Max tendrá 7 capítulos que se estrenarán todos los domingos a las 7:00 PM.

Con información de Max.