Ser besada por Pedro Pascal, Joel de The Last of Us, es un momento que no la mantiene humilde y así lo demostró en un video en TikTok.

El nombre de Pedro Pascal se encuentra en tendencia desde el estreno del sexto episodio de The Last of Us -serie que se trasmite por HBO y HBO Max- y es que el actor mostró lo multifacético que puede ser al mostrar el lado más humano de Joel.

A través de TikTok se viralizó un video en el que se muestra a una mujer que tuvo la oportunidad de conocer a Pedro Pascal -de 47 años de edad-, pero no fue solo eso sino que además demostró que este momento no la mantiene humilde ya que el actor de The Last of Us la besó.

Pedro Pascal (HBO)

Usuaria presume que fue besada por Pedro Pascal, Joel de The Last of Us

José Pedro Balmaceda Pascal, mejor conocido como Pedro Pascal, se ha convertido en el actor de momento gracias al éxito de The Last of Us, serie en la que interpreta al protagonista Joel.

Pedro Pascal ha logrado construir una gran trayectoria gracias en su trabajo en producciones como Narcos (Netflix), The Mandalorian (Star Wars/ Disney+) y Game of Thrones (HBO).

Sin embargo en esta ocasión su nombre se viralizó gracias a una usuaria que compartió en TikTok un video en donde muestra un momento que no la mantiene humilde.

La usuaria ‘fatpanora’ compartió un video en el que muestra su encuentro con Pedro Pascal a quien describe como “el hombre más guapo del mundo”.

En el video la usuaria compartió que no solo tuvo la oportunidad de convivir con Pedro Pascal, sino que además el actor le dio un beso.

Tras recibir beso de Pedro Pascal, usuarios no soportan y exhiben su envidia

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar y de inmediato le señalaron que no se encuentran soportando que esta mujer haya sido besada por Pedro Pascal.

Algunos usuarios destacaron que tenían mucho envidia y también deseaban un beso de Pedro Pascal e incluso le preguntaban sobre el olor del actor.

“Wey yo también quiero un beso de pedro pascal soy hombre y me vale”, “En términos de soportar, no estoy soportando”, “Ok, pero a que huele?”, “Deseo con toda mi alma que me pase”, “No diré que tengo envidia pero si tengo envidia”, “Momentos donde no estoy soportando”, son algunos mensajes que ha recibido.

Pedro Pascal (Captura de Pantalla)

Pedro Pascal (Captura de Pantalla)