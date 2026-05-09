La visita de BTS a Palacio Nacional sigue dando de qué hablar, pues ahora Kim Taehyung o también conocido como V compartió inesperada selfie nada más ni menos que con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Imagen que causa furor entre fans ante la simpleza del momento de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, dejando uno de los mejores momentos en la visita de BTS a México.

Aunque Kim Taehyung de BTS no solo ha sorprendido por su selfie con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, pues también con su selección musical que incluye a José José y hasta Luis Miguel.

Así fue la selfie de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

Kim Taehyung sin duda está disfrutando de estos días en México en el marco de sus concierto junto a BTS en el Estadio GNP Seguros.

Tras publicar en Instagram una serie de fotos en las que V comparte una inesperada selfie con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Selfie de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum en la que se les puede ver bastante sonrientes ante el momento inesperado y en la que también aparece el menor de los integrantes de BTS, JungKook.

Entre otros detalles de esta selfie de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum no pasó desapercibida la canción que acompaña la publicación de V, pues se puede escuchar Soledad y Mar de Natalia Lafourcada; aunque no fue la única canción.

La inesperada selfie de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (@ThV)

Kim Taehyung sorprende con selección musical que incluye a José José y Luis Miguel

Entre otros detalles con los cuales ha sorprendido Kim Taehyung a sus fans en México es la selección musical que ha puesto en sus publicaciones de Instagram, mismas en las que se incluye canciones de José José y Luis Miguel.

Pues en una primera historia de Kim Taehyung durante su visita a La Cuadra, el cantante sorprendió al acompañar su imagen con la canción Buenos días, amor de José José.

La inesperada selfie de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (@ThV)

Mientras que en una segunda foto compartida por Kim Taehyung la acompañó de unos de los temas icónicos de Luis Miguel, No me platiques más.

La inesperada selfie de Kim Taehyung con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional (@ThV)

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