Ya se dieron a conocer a todos los nominados de Premio Lo Nuestro 2026 en sus 44 categorías, ahora es turno de los fans para coronar a los futuros ganadores.

Las votaciones estarán abiertas del 13 de enero al 26 de febrero a las 11:59 p.m. y estos son los pasos si quieres votar desde México.

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?

Todo lo que necesitas para votar en Premio Lo Nuestro 2026 es un dispositivo electrónico y ser mayor de 18 años, posteriormente deberás:

Ingresar a www.premiolonuestro.com/vota

Registrar un correo electrónico

Da “click” en cada categoría (General, Urbano, Pop, Tropical, Música Mexicana); se desglosará la lista de nominados.

Elige a tu favorito y envía tu voto

Premios lo Nuestro 2024 (Premio Lo Nuestro / Facebook)

Todos los votos que se registren después de la fecha límite serán inválidos para el conteo final que decidirá a los ganadores.

Los usuarios sabrán que sus votos fueron marcados como válidos cuando en cada votación aparezca una confirmación que dice “Gracias” .

¿Cuándo y dónde ver Premio Lo Nuestro 2026 desde México?

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el 19 de febrero de 2026 desde el Kaseya Center en Miami, Florida.

Por su parte, la transmisión en vivo se hará por medio de los canales Univision, UNIMÁS y Galavisión.

También será posible sintonizar la entrega de Premio Lo Nuestro 2026 vía streaming por medio de ViX.