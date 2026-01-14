La edición de Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el próximo jueves 19 de febrero por Univision.
El evento reunirá a lo mejor de la música del último año en sus más de 44 categorías. Conoce a los nominados.
Lista de nominados en las categorías generales
En estas lista se incluyen las categorías más importantes de las premiaciones, como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año.
Nominados a Premio Lo Nuestro Artista del Año
- Bad Bunny, de 30 años de edad
- Beéle, de 23 años de edad
- Carín León, de 36 años de edad
- Fuerza Regida
- Karol G, de 35 años de edad
- Maluma, de 32 años de edad
- Marc Anthony, de 57 años de edad
- Rauw Alejandro, de 33 años de edad
- Romeo Santos, de 44 años de edad
- Shakira, de 48 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año en
- “Desde Hoy” – Natti Natasha
- “DTMF” – Bad Bunny
- “El Amor De Mi Herida” – Carín León
- “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
- “Soltera” – Shakira
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Album del Año
- ¿Y Ahora Qué +?– Alejandro Sanz
- 111xpantia– Fuerza Regida
- Babylon Club– Danny Ocean
- Cosa Nuestra– Rauw Alejandro
- Debí Tirar Más Fotos– Bad Bunny
- Eterno– Prince RoyceIsland Boyz– Myke Towers
- La Ciudad– Alleh & Yorghaki
- Palabra De To’s (Seca)– Carín León
- Tropicoqueta– Karol G
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor combinación femenina
- “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
- “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
- “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
- “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
- “En 4” – Kenia Os & Anitta
- “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
- “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
- “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
- “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
- “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración “Crossover” del Año
- “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
- “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
- “No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
- “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
- “São Paulo” – The Weeknd & Anitta
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: La Mezcla Perfecta del Año
- “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
- “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
- “El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
- “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
- “Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
- “Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
- “Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
- “Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Tour del Año
- Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
- De Rey A Rey – Alejandro Fernández
- Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
- Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
- No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
- Vivir Sin Aire Tour – Maná
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Revelación del Año Masculino
- Alleh, 22 años de edad
- Clave Especial
- Esaú Ortiz
- Juan Duque
- Hamilton
- La Cruz
- Macario Martínez
- Roa
- Santos Bravos
- Yorghaki, de 26 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Revelación del Año Femenina
- Aria Bela, de 27 años de edad
- Camila Fernández, de 28 años de edad
- Delilah
- Estevie
- MAR
- Paloma Morphy
- Yailin La Mas Viral, de 23 años de edad
- Yeri Mua, de 24 años de edad
- Ysa C
- Zoe Gotusso
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Música Cristiana – Canción del Año
- “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
- “La Respuesta” – Gocho
- “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
- “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
- “Sonríele” – Daddy Yankee
- “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Afrobeats del Año
- “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
- “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
- “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
- “San Blas” – Boza
- “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
- “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Lista de nominados en las categorías urbanas
En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Masculino del Año – Urbano
- Arcángel, de 40 años de edad
- Bad Bunny
- Beéle
- Eladio Carrión, de 31 años de edad
- Feid
- J Balvin
- Myke Towers, de 31 años de edad
- Rauw Alejandro
- Wisin, de 47 años de edad
- Yandel, de 48 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Femenina del Año – Urbano
- Anitta, de 32 años de edad
- Bad Gyal, de 28 años de edad
- Fariana
- Karol G
- Natti Natasha
- Rainao
- Tokischa, de 29 años de edad
- Yailin La Mas Viral
- Yeri Mua
- Young Miko, de 28 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Urbano
- “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
- “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
- “Hablame Claro” – Yandel & Feid
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Latina Foreva” – Karol G
- “Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
- “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
- “Rio” – J Balvin“Romeo” – Anitta
- “Soleao” – Myke Towers & Quevedo
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano
- “Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
- “Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef
- “Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko
- “En La City” – Trueno & Young Miko
- “Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty
- “Love” – Clarent
- “Nueva Era” – Duki & Myke Towers
- “Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court
- “Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
- “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Urbano
- “+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
- “Amg” – Eladio Carrión & Young Miko
- “Doblexxó” – J Balvin & Feid
- “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
- “Luna” – Wisin & Kapo
- “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
- “Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao
- “Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
- “Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
- “Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Canción Dembow
- “Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
- “Celos” – Tokischa & Bulin 47
- “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
- “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
- “Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Urbano
- Borondo – Beéle
- Don Kbrn – Eladio Carrión
- El Sobreviviente WWW – Wisin
- Elyte – Yandel
- Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
- Island Boyz – Myke Towers
- Lo Mismo De Siempre – Mora
- Sendé – Ryan Castro
- Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel
- Underwater – Fariana
Lista de nominados en las categorías pop
En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Pop Masculino del Año
- Alejandro Sanz, de 57 años de edad
- Camilo, de 31 años de edad
- Danny Ocean, de 33 años de edad
- Juanes, de 53 años de edad
- Maluma, de 31 años de edad
- Manuel Turizo, de 25 años de edad
- Marco Antonio Solís, de 66 años de edad
- Pitbull, de 41 años de edad
- Ricardo Arjona, de 61 años de edad
- Sebastián Yatra, de 31 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Pop Femenina del Año
- Aitana, de 26 años de edad
- Cazzu, de 32 años de edad
- Elena Rose, de 30 años de edad,
- Emilia, de 29 años de edad
- Gloria Trevi, de 57 años de edad
- Kany García, de 43 años de edad
- Kenia Os, de 26 años de edad
- Laura Pausini, de 51 años de edad
- Shakira
- Yami Safdie, de 28 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock
- Ca7riel & Paco Amoroso
- Dnd I Do Not Disturb
- Ha*Ash
- Matisse
- Latin Mafia
- Maná
- Mau Y Ricky
- Morat
- Rawayana
- Reik
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop
- “Bronceador” – Maluma
- “Con Otra” – Cazzu
- “El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
- “La Carretera” – Pedro Capó
- “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
- “Mientes” – Reik
- “Noviogangsta <3” – Emilia
- “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
- “Soltera” – Shakira
- “Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Pop
- “Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
- “Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
- “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
- “Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
- “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
- “Huir” – Kany García & Lia Kali
- “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
- “Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
- “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
- “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop/Balada
- “Alguien” – Carlos Rivera
- “Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi
- “El Reclamo” – Olga Tañón
- “Tierra Mía” – Kany García
- “Mujer” – Ricardo Arjona
- “Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Pop
- Cuarto Azul – Aitana
- El Vuelo – Gloria Trevi
- En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
- Haashville – Ha*Ash
- La Carretera – Pedro Capó
- Milagro – Sebastián Yatra
- Noches De Cantina – Maná
- Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
- ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
- Ya Es Mañana – Morat
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Pop-Urbano
- “2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
- “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
- “Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
- “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
- “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
- “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop-Urbano
- “6 De Febrero” – Aitana“A.K.A” – Mari La Carajita“Cables Cruzados” – Farruko“Carita Linda” – Rauw Alejandro“Cosas Pendientes” – Maluma“DTMF” – Bad Bunny“Sirenita” – Ozuna“Tengo Celos” – Myke Towers“Tocando El Cielo” – Luis Fonsi“Una Como Tu” – Jay Wheeler
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop/Rock
- “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
- “Me Toca A Mí” – Morat & Camilo
- “Sabe Bien” – Pedro Capó
- “Una Noche Contigo” – Juanes
- “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano
- “6 De Febrero” – Aitana
- “Da Me” – Bad Gyal
- “Esa Diva” – Melody
- “Moja1ta” – Lola Indigo
- “Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
- “Tatami” – JC Reyes
- “Tuchat” – Quevedo
- “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B
Lista de nominados en las categorías tropical
En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista del Año – Tropical
- Carlos Vives
- Elvis Crespo
- Gloria Estefan
- Jerry Rivera
- Luis Figueroa
- Marc Anthony
- Olga Tañón
- Prince Royce
- Romeo Santos
- Silvestre Dangond
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Tropical
- “Desde Hoy” – Natti Natasha
- “Fuera De Lugar” – Venesti
- “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
- “How Deep Is Your Love” – Prince Royce
- “La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca
- “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
- “Más Que Un Beso” – Luis Figueroa
- “Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez
- “Raíces” – Gloria Estefan
- “Tú Con Él” – Rauw Alejandro
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Tropical
- “Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
- “En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
- “La Diferente” – Lenier & Gente De Zona
- “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
- “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
- “Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera
- “Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
- “Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana
- “Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
- “Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Tropical
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
- El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos VivesEterno – Prince Royce
- Gris – Luis Figueroa
- Llegué Yo – Jerry Rivera
- Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
- Poeta Herío – Elvis Crespo
- Raíces – Gloria Estefan
- Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona
Lista de nominados en las categorías música mexicana
En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Masculino del Año – Música Mexicana
- Alejandro Fernández, de 54 años de edad
- Carín León
- Christian Nodal, de 27 años de edad
- Eden Muñoz, de 35 años de edad
- Ivan Cornejo, de 20 años de edad
- Luis Angel “El Flaco”
- Netón Vega, de 24 años de edad,
- Oscar Maydon, de 26 años de edad
- Pepe Aguilar, de 58 años de edad
- Xavi, de 21 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Femenina del Año – Música Mexicana
- Aida Cuevas, de 62 años de edad
- Ana Bárbara, de 54 años de edad
- Angela Leiva, de 37 años de edad
- Ángela Aguilar, de 22 años de edad
- Camila Fernández, de 28 años de edad
- Carolina Ross
- Chiquis, de 40 años de edad
- Lupita Infante
- Majo Aguilar, de 31 años de edad
- Yuridia, de 39 años de edad
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana
- Banda El Recodo
- Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
- Fuerza Regida
- Grupo Firme
- Grupo Frontera
- Intocable
- Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
- La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- Los Ángeles Azules
- Los Tigres Del Norte
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Música Mexicana
- “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
- “El Amigo” – Christian Nodal
- “El Amor De Mi Herida” – Carín León
- “Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega
- “Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera
- “Loco” – Netón Vega
- “Me Prometí” – Ivan Cornejo
- “Otro Capítulo” – Becky G
- “Por Esos Ojos” – Fuerza Regida
- “Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Música Mexicana
- “300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
- “Crisis” – Becky G & Tito Double P
- “En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina
- “Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria
- “Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
- “Morena” – Netón Vega & Peso Pluma
- “Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma
- “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
- “Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández
- “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Banda del Año
- “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
- “El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme
- “Una Historia Mal Contada” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
- “Una Peda Menos” – Banda Los Recoditos
- “Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Mariachi/Ranchera del Año
- “Amé” – Christian Nodal
- “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
- “Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar
- “Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
- “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
- “Sin Llorar” – Yuridia
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Norteña del Año
- “Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
- “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
- “Me Gusta Mi Vida” – Intocable
- “Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
- “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Fusión Música Mexicana del Año
- “2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil
- “Loco” – Netón Vega
- “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida
- “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
- “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Electro Corrido – Música Mexicana
- “Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
- “Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
- “La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
- “Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado
- “Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil
Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Música Mexicana
- ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
- 111xpantia – Fuerza Regida
- De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro FernándezEden – Eden Muñoz
- Encuentros – Becky G
- La Lotería – Los Tigres Del Norte
- Next – Xavi
- Palabra De To’s (Seca) – Carín León
- Sin Llorar – Yuridia
- Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata