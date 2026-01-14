La edición de Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el próximo jueves 19 de febrero por Univision.

El evento reunirá a lo mejor de la música del último año en sus más de 44 categorías. Conoce a los nominados.

Lista de nominados en las categorías generales

En estas lista se incluyen las categorías más importantes de las premiaciones, como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Nominados a Premio Lo Nuestro Artista del Año

  • Bad Bunny, de 30 años de edad
  • Beéle, de 23 años de edad
  • Carín León, de 36 años de edad
  • Fuerza Regida
  • Karol G, de 35 años de edad
  • Maluma, de 32 años de edad
  • Marc Anthony, de 57 años de edad
  • Rauw Alejandro, de 33 años de edad
  • Romeo Santos, de 44 años de edad
  • Shakira, de 48 años de edad
Shakira, cantante.
Shakira, cantante. (@shakira)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año en

  • “Desde Hoy” – Natti Natasha
  • “DTMF” – Bad Bunny
  • “El Amor De Mi Herida” – Carín León
  • “Imagínate” – Danny Ocean & Kapo
  • “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Latina Foreva” – Karol G
  • “Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera
  • “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  • “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
  • “Soltera” – Shakira

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Album del Año

  • ¿Y Ahora Qué +?– Alejandro Sanz
  • 111xpantia– Fuerza Regida
  • Babylon Club– Danny Ocean
  • Cosa Nuestra– Rauw Alejandro
  • Debí Tirar Más Fotos– Bad Bunny
  • Eterno– Prince RoyceIsland Boyz– Myke Towers
  • La Ciudad– Alleh & Yorghaki
  • Palabra De To’s (Seca)– Carín León
  • Tropicoqueta– Karol G
Karol G anuncia Tropicoqueta
Karol G anuncia Tropicoqueta (@karolg)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor combinación femenina

  • “Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia
  • “Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole
  • “Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar
  • “De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso
  • “En 4” – Kenia Os & Anitta
  • “En Tu Marea” – Goyo & Greeicy
  • “FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq
  • “Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs
  • “Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar
  • “Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra
Ángela Aguilar y Yuri cantan Maldita Primavera versión banda
Ángela Aguilar y Yuri cantan Maldita Primavera versión banda (Sony Music)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración “Crossover” del Año

  • “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm
  • “Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves
  • “No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay
  • “Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull
  • “São Paulo” – The Weeknd & Anitta

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: La Mezcla Perfecta del Año

  • “Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules
  • “Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís
  • “El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León
  • “Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos
  • “Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa
  • “Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin
  • “Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi
  • “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler
  • “Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Tour del Año

  • Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro
  • De Rey A Rey – Alejandro Fernández
  • Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira
  • Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís
  • No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny
  • Vivir Sin Aire Tour – Maná
Maná
Maná (@manaoficial / Instagram)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Revelación del Año Masculino

  • Alleh, 22 años de edad
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Juan Duque
  • Hamilton
  • La Cruz
  • Macario Martínez
  • Roa
  • Santos Bravos
  • Yorghaki, de 26 años de edad
Macario Martínez
Macario Martínez (Captura de video)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Revelación del Año Femenina

  • Aria Bela, de 27 años de edad
  • Camila Fernández, de 28 años de edad
  • Delilah
  • Estevie
  • MAR
  • Paloma Morphy
  • Yailin La Mas Viral, de 23 años de edad
  • Yeri Mua, de 24 años de edad
  • Ysa C
  • Zoe Gotusso
Ari Gameplays como Aria Bela
Ari Gameplays como Aria Bela (@arigameplays / Instagram)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Música Cristiana – Canción del Año

  • “Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo
  • “La Respuesta” – Gocho
  • “Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina
  • “Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle
  • “Sonríele” – Daddy Yankee
  • “Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Afrobeats del Año

  • “Bien Pedos” – Xavi & Kapo
  • “Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical
  • “Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico
  • “San Blas” – Boza
  • “Sanka” – Ryan Castro & Dongo
  • “Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Lista de nominados en las categorías urbanas

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Masculino del Año – Urbano

  • Arcángel, de 40 años de edad
  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Eladio Carrión, de 31 años de edad
  • Feid
  • J Balvin
  • Myke Towers, de 31 años de edad
  • Rauw Alejandro
  • Wisin, de 47 años de edad
  • Yandel, de 48 años de edad
Rauw Alejandro
Rauw Alejandro (Rauw Alejandro 'X' @rauwalejandro )

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Femenina del Año – Urbano

  • Anitta, de 32 años de edad
  • Bad Gyal, de 28 años de edad
  • Fariana
  • Karol G
  • Natti Natasha
  • Rainao
  • Tokischa, de 29 años de edad
  • Yailin La Mas Viral
  • Yeri Mua
  • Young Miko, de 28 años de edad
Anitta, cumpleaños
Anitta (Anitta Instagram @anitta)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Urbano

  • “Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal
  • “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
  • “Hablame Claro” – Yandel & Feid
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Latina Foreva” – Karol G
  • “Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone
  • “Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny
  • “Rio” – J Balvin“Romeo” – Anitta
  • “Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano

  • “Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music
  • “Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef
  • “Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko
  • “En La City” – Trueno & Young Miko
  • “Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty
  • “Love” – Clarent
  • “Nueva Era” – Duki & Myke Towers
  • “Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court
  • “Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa
  • “Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Urbano

  • “+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
  • “Amg” – Eladio Carrión & Young Miko
  • “Doblexxó” – J Balvin & Feid
  • “La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums
  • “Luna” – Wisin & Kapo
  • “Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell
  • “Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao
  • “Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums
  • “Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto
  • “Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Canción Dembow

  • “Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera
  • “Celos” – Tokischa & Bulin 47
  • “Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow
  • “Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel
  • “Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Urbano

  • Borondo – Beéle
  • Don Kbrn – Eladio Carrión
  • El Sobreviviente WWW – Wisin
  • Elyte – Yandel
  • Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid
  • Island Boyz – Myke Towers
  • Lo Mismo De Siempre – Mora
  • Sendé – Ryan Castro
  • Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel
  • Underwater – Fariana

Lista de nominados en las categorías pop

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Pop Masculino del Año

  • Alejandro Sanz, de 57 años de edad
  • Camilo, de 31 años de edad
  • Danny Ocean, de 33 años de edad
  • Juanes, de 53 años de edad
  • Maluma, de 31 años de edad
  • Manuel Turizo, de 25 años de edad
  • Marco Antonio Solís, de 66 años de edad
  • Pitbull, de 41 años de edad
  • Ricardo Arjona, de 61 años de edad
  • Sebastián Yatra, de 31 años de edad
Alejandro Sanz
Alejandro Sanz (Instagram | @alejandrosanz)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Pop Femenina del Año

  • Aitana, de 26 años de edad
  • Cazzu, de 32 años de edad
  • Elena Rose, de 30 años de edad,
  • Emilia, de 29 años de edad
  • Gloria Trevi, de 57 años de edad
  • Kany García, de 43 años de edad
  • Kenia Os, de 26 años de edad
  • Laura Pausini, de 51 años de edad
  • Shakira
  • Yami Safdie, de 28 años de edad
Cazzu, cantante.
Cazzu, cantante. (Facebook/Cazzuuuuuu)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock

  • Ca7riel & Paco Amoroso
  • Dnd I Do Not Disturb
  • Ha*Ash
  • Matisse
  • Latin Mafia
  • Maná
  • Mau Y Ricky
  • Morat
  • Rawayana
  • Reik
CA7RIEL & Paco Amoroso
CA7RIEL & Paco Amoroso (@ca7rielypacoamoroso / Instagram)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop

  • “Bronceador” – Maluma
  • “Con Otra” – Cazzu
  • “El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash
  • “La Carretera” – Pedro Capó
  • “La Pelirroja” – Sebastián Yatra
  • “Mientes” – Reik
  • “Noviogangsta <3” – Emilia
  • “Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz
  • “Soltera” – Shakira
  • “Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Pop

  • “Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir
  • “Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar
  • “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
  • “Bunda” – Emilia & Luísa Sonza
  • “Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro
  • “Huir” – Kany García & Lia Kali
  • “La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi
  • “Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini
  • “Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner
  • “Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop/Balada

  • “Alguien” – Carlos Rivera
  • “Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi
  • “El Reclamo” – Olga Tañón
  • “Tierra Mía” – Kany García
  • “Mujer” – Ricardo Arjona
  • “Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Pop

  • Cuarto Azul – Aitana
  • El Vuelo – Gloria Trevi
  • En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose
  • Haashville – Ha*Ash
  • La Carretera – Pedro Capó
  • Milagro – Sebastián Yatra
  • Noches De Cantina – Maná
  • Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert
  • ¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera
  • Ya Es Mañana – Morat

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Pop-Urbano

  • “2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal
  • “Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo
  • “Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
  • “Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino
  • “Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel
  • “Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop-Urbano

  • “6 De Febrero” – Aitana“A.K.A” – Mari La Carajita“Cables Cruzados” – Farruko“Carita Linda” – Rauw Alejandro“Cosas Pendientes” – Maluma“DTMF” – Bad Bunny“Sirenita” – Ozuna“Tengo Celos” – Myke Towers“Tocando El Cielo” – Luis Fonsi“Una Como Tu” – Jay Wheeler

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop/Rock

  • “¿Es En Serio?” – Ela Taubert
  • “Me Toca A Mí” – Morat & Camilo
  • “Sabe Bien” – Pedro Capó
  • “Una Noche Contigo” – Juanes
  • “Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano

  • “6 De Febrero” – Aitana
  • “Da Me” – Bad Gyal
  • “Esa Diva” – Melody
  • “Moja1ta” – Lola Indigo
  • “Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena
  • “Tatami” – JC Reyes
  • “Tuchat” – Quevedo
  • “Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Lista de nominados en las categorías tropical

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista del Año – Tropical

  • Carlos Vives
  • Elvis Crespo
  • Gloria Estefan
  • Jerry Rivera
  • Luis Figueroa
  • Marc Anthony
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Romeo Santos
  • Silvestre Dangond
Carlos Vives, cantante.
Carlos Vives, cantante. (@carlosvivesoficial)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Tropical

  • “Desde Hoy” – Natti Natasha
  • “Fuera De Lugar” – Venesti
  • “Hello, What’s Up” – Christian Alicea
  • “How Deep Is Your Love” – Prince Royce
  • “La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca
  • “Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana
  • “Más Que Un Beso” – Luis Figueroa
  • “Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez
  • “Raíces” – Gloria Estefan
  • “Tú Con Él” – Rauw Alejandro

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Tropical

  • “Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta
  • “En Privado” – Xavi & Manuel Turizo
  • “La Diferente” – Lenier & Gente De Zona
  • “La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche
  • “Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy
  • “Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera
  • “Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell
  • “Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana
  • “Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia
  • “Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Tropical

  • Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa
  • El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
  • Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos VivesEterno – Prince Royce
  • Gris – Luis Figueroa
  • Llegué Yo – Jerry Rivera
  • Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha
  • Poeta Herío – Elvis Crespo
  • Raíces – Gloria Estefan
  • Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

Lista de nominados en las categorías música mexicana

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Masculino del Año – Música Mexicana

  • Alejandro Fernández, de 54 años de edad
  • Carín León
  • Christian Nodal, de 27 años de edad
  • Eden Muñoz, de 35 años de edad
  • Ivan Cornejo, de 20 años de edad
  • Luis Angel “El Flaco”
  • Netón Vega, de 24 años de edad,
  • Oscar Maydon, de 26 años de edad
  • Pepe Aguilar, de 58 años de edad
  • Xavi, de 21 años de edad
El terrible suceso en el que estuvo involucrado Xavi, la promesa de los Corridos Tumbados, antes de ser famoso
El terrible suceso en el que estuvo involucrado Xavi, la promesa de los Corridos Tumbados, antes de ser famoso (@XAVIIIOFFICIALL / INSTAGRAM)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Femenina del Año – Música Mexicana

  • Aida Cuevas, de 62 años de edad
  • Ana Bárbara, de 54 años de edad
  • Angela Leiva, de 37 años de edad
  • Ángela Aguilar, de 22 años de edad
  • Camila Fernández, de 28 años de edad
  • Carolina Ross
  • Chiquis, de 40 años de edad
  • Lupita Infante
  • Majo Aguilar, de 31 años de edad
  • Yuridia, de 39 años de edad
Yuridia, cantante.
Yuridia, cantante. (@yuritaflowers)

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana

  • Banda El Recodo
  • Banda Los Sebastianes De Saúl Plata
  • Fuerza Regida
  • Grupo Firme
  • Grupo Frontera
  • Intocable
  • Julión Álvarez Y Su Norteño Banda
  • La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • Los Ángeles Azules
  • Los Tigres Del Norte
Los Tigres del Norte
Los Tigres del Norte (Agencia México )

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Música Mexicana

  • “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
  • “El Amigo” – Christian Nodal
  • “El Amor De Mi Herida” – Carín León
  • “Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega
  • “Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera
  • “Loco” – Netón Vega
  • “Me Prometí” – Ivan Cornejo
  • “Otro Capítulo” – Becky G
  • “Por Esos Ojos” – Fuerza Regida
  • “Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Música Mexicana

  • “300 Noches” – Belinda & Natanael Cano
  • “Crisis” – Becky G & Tito Double P
  • “En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina
  • “Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria
  • “Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera
  • “Morena” – Netón Vega & Peso Pluma
  • “Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma
  • “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez
  • “Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández
  • “Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Banda del Año

  • “Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”
  • “El Beneficio De La Duda”  – Grupo Firme
  • “Una Historia Mal Contada”  – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho
  • “Una Peda Menos”  – Banda Los Recoditos
  • “Voy A Levantarme”  – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Mariachi/Ranchera del Año

  • “Amé” – Christian Nodal
  • “Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar
  • “Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar
  • “Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar
  • “No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández
  • “Sin Llorar” – Yuridia

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Norteña del Año

  • “Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga
  • “La Lotería” – Los Tigres Del Norte
  • “Me Gusta Mi Vida” – Intocable
  • “Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz
  • “Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Fusión Música Mexicana del Año

  • “2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil 
  • “Loco” – Netón Vega 
  • “Marlboro Rojo” – Fuerza Regida 
  • “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera 
  • “Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

  • “Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray
  • “Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon
  • “La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P
  • “Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado
  • “Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Música Mexicana

  • ¿Quién + Como Yo? – Christian Nodal
  • 111xpantia – Fuerza Regida
  • De Rey A Rey (En Vivo Desde La Plaza De Toros La México, 2024) – Alejandro FernándezEden – Eden Muñoz
  • Encuentros – Becky G
  • La Lotería – Los Tigres Del Norte
  • Next – Xavi
  • Palabra De To’s (Seca) – Carín León
  • Sin Llorar – Yuridia
  • Voy A Levantarme – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata