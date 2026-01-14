La edición de Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo el próximo jueves 19 de febrero por Univision.

El evento reunirá a lo mejor de la música del último año en sus más de 44 categorías. Conoce a los nominados.

Lista de nominados en las categorías generales

En estas lista se incluyen las categorías más importantes de las premiaciones, como Artista del Año, Álbum del Año y Canción del Año.

Nominados a Premio Lo Nuestro Artista del Año

Bad Bunny, de 30 años de edad

Beéle, de 23 años de edad

Carín León, de 36 años de edad

Fuerza Regida

Karol G, de 35 años de edad

Maluma, de 32 años de edad

Marc Anthony, de 57 años de edad

Rauw Alejandro, de 33 años de edad

Romeo Santos, de 44 años de edad

Shakira, de 48 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año en

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“DTMF” – Bad Bunny

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Imagínate” – Danny Ocean & Kapo

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Latina Foreva” – Karol G

“Me Jalo” – Fuerza Regida & Grupo Frontera

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Soltera” – Shakira

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Album del Año

¿Y Ahora Qué +?– Alejandro Sanz

111xpantia– Fuerza Regida

Babylon Club– Danny Ocean

Cosa Nuestra– Rauw Alejandro

Debí Tirar Más Fotos– Bad Bunny

Eterno– Prince RoyceIsland Boyz– Myke Towers

La Ciudad– Alleh & Yorghaki

Palabra De To’s (Seca)– Carín León

Tropicoqueta– Karol G

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor combinación femenina

“Amiga Date Cuenta” – Ha*Ash & Thalia

“Blackout” – Emilia, Tini & Nicki Nicole

“Brujería” – Yuridia & Majo Aguilar

“De Maravisha” – Tokischa & Nathy Peluso

“En 4” – Kenia Os & Anitta

“En Tu Marea” – Goyo & Greeicy

“FKN Movie” – Karol G & Mariah Angeliq

“Maldita Billetera” – Alicia Villarreal & Lila Downs

“Maldita Primavera” – Yuri & Ángela Aguilar

“Pa’ Qué Volviste?” – Elena Rose & Maria Becerra

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración “Crossover” del Año

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“I Adore You” – Hugel, J Balvin, Ellie Goulding Ft. Topic, Arash & Daecolm

“Lost In Translation” – Carín León & Kacey Musgraves

“No Hay Break” – Myke Towers Ft. Omah Lay

“Now Or Never” – Bon Jovi & Pitbull

“São Paulo” – The Weeknd & Anitta

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: La Mezcla Perfecta del Año

“Carteras Chinas” – Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

“Coleccionando Heridas” – Karol G & Marco Antonio Solís

“El Vino De Tu Boca” – Alejandro Sanz & Carín León

“Khé?” – Rauw Alejandro & Romeo Santos

“Misterio” – J Balvin & Gilberto Santa Rosa

“Que Me Quiera Ma’” – Marc Anthony & Wisin

“Sabes Qué Hora Es” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata & Luis Fonsi

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

“Súfrale” – Grupo Firme & Gloria Trevi“Weltita” – Bad Bunny & Chuwi

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Tour del Año

Cosa Nuestra World Tour – Rauw Alejandro

De Rey A Rey – Alejandro Fernández

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour – Shakira

Más Cerca De Ti Tour – Marco Antonio Solís

No Me Quiero Ir De Aquí Residencia – Bad Bunny

Vivir Sin Aire Tour – Maná

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Revelación del Año Masculino

Alleh, 22 años de edad

Clave Especial

Esaú Ortiz

Juan Duque

Hamilton

La Cruz

Macario Martínez

Roa

Santos Bravos

Yorghaki, de 26 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Revelación del Año Femenina

Aria Bela, de 27 años de edad

Camila Fernández, de 28 años de edad

Delilah

Estevie

MAR

Paloma Morphy

Yailin La Mas Viral, de 23 años de edad

Yeri Mua, de 24 años de edad

Ysa C

Zoe Gotusso

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Música Cristiana – Canción del Año

“Alabaré” – Nacho, Redimi2 & Alex Zurdo

“La Respuesta” – Gocho

“Ponte Bonita (Remix)” – Yaronk Rouse & Rosalina

“Si Volviera Jesús” – Víctor Manuelle

“Sonríele” – Daddy Yankee

“Todo Va Estar Bien” – Barak, Tercer Cielo & Juan Carlos Rodriguez

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Afrobeats del Año

“Bien Pedos” – Xavi & Kapo

“Cosita Linda” – Elena Rose & Justin Quiles

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Me Pasa (Piscis)” – Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical

“Mi Reina” – Hamilton & Nanpa Básico

“San Blas” – Boza

“Sanka” – Ryan Castro & Dongo

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Lista de nominados en las categorías urbanas

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Masculino del Año – Urbano

Arcángel, de 40 años de edad

Bad Bunny

Beéle

Eladio Carrión, de 31 años de edad

Feid

J Balvin

Myke Towers, de 31 años de edad

Rauw Alejandro

Wisin, de 47 años de edad

Yandel, de 48 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Femenina del Año – Urbano

Anitta, de 32 años de edad

Bad Gyal, de 28 años de edad

Fariana

Karol G

Natti Natasha

Rainao

Tokischa, de 29 años de edad

Yailin La Mas Viral

Yeri Mua

Young Miko, de 28 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Urbano

“Ba Ba Bad Remix” – Kybba, Sean Paul, Ryan Castro & Busy Signal

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol.0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

“Hablame Claro” – Yandel & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Latina Foreva” – Karol G

“Lo Caro Y Lo Bueno” – Chencho Corleone

“Qué Pasaría…” – Rauw Alejandro & Bad Bunny

“Rio” – J Balvin“Romeo” – Anitta

“Soleao” – Myke Towers & Quevedo

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Canción Trap/Hip-Hop – Urbano

“Bum Bum” – El Alfa, Jon Z & Alofoke Music

“Cuando No Era Cantante” – El Bogueto & Yung Beef

“Duro Ma” – Bryant Myers, Dei V & Saiko

“En La City” – Trueno & Young Miko

“Flash Foto” – Arcángel & Neutro Shorty

“Love” – Clarent

“Nueva Era” – Duki & Myke Towers

“Primer Lugar” – Eladio Carrión & Omar Court

“Tokischa Rmx” – J Castle, Hades66, Ñengo Flow & Tokischa

“Yogurcito Remix” – Blessd, Anuel Aa, Yan Block, Luar La L, Kris R & ROA

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Urbano

“+57” – Karol G, Feid, Dfzm, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd

“Amg” – Eladio Carrión & Young Miko

“Doblexxó” – J Balvin & Feid

“La Plena (W Sound 5)” – W Sound, Beéle & Ovy On The Drums

“Luna” – Wisin & Kapo

“Otra Noche (Feat. Darell)” – Myke Towers & Darell

“Perfumito Nuevo” – Bad Bunny & Rainao

“Portate Bien” – Anuel Aa, Blessd & Ovy On The Drums

“Wells Fargo” – Arcángel, Yandel, Ñengo Flow & De La Ghetto

“Woahh” – Rvssian, Young Miko, Omar Courtz Ft. Clarent

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Canción Dembow

“Bing Bong” – Yailin La Mas Viral & Puyalo Pantera

“Celos” – Tokischa & Bulin 47

“Dem Bow” – Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow

“Pa Que Lo Bailes (Bailalo Rocky)” – Lomiiel

“Quita Y Pone” – El Alfa & Fariana

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Urbano

Borondo – Beéle

Don Kbrn – Eladio Carrión

El Sobreviviente WWW – Wisin

Elyte – Yandel

Ferxxo Vol X: Sagrado – Feid

Island Boyz – Myke Towers

Lo Mismo De Siempre – Mora

Sendé – Ryan Castro

Sr. Santos II Sueños De Grandeza – Arcángel

Underwater – Fariana

Lista de nominados en las categorías pop

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Pop Masculino del Año

Alejandro Sanz, de 57 años de edad

Camilo, de 31 años de edad

Danny Ocean, de 33 años de edad

Juanes, de 53 años de edad

Maluma, de 31 años de edad

Manuel Turizo, de 25 años de edad

Marco Antonio Solís, de 66 años de edad

Pitbull, de 41 años de edad

Ricardo Arjona, de 61 años de edad

Sebastián Yatra, de 31 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Pop Femenina del Año

Aitana, de 26 años de edad

Cazzu, de 32 años de edad

Elena Rose, de 30 años de edad,

Emilia, de 29 años de edad

Gloria Trevi, de 57 años de edad

Kany García, de 43 años de edad

Kenia Os, de 26 años de edad

Laura Pausini, de 51 años de edad

Shakira

Yami Safdie, de 28 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo del Año – Pop/Rock

Ca7riel & Paco Amoroso

Dnd I Do Not Disturb

Ha*Ash

Matisse

Latin Mafia

Maná

Mau Y Ricky

Morat

Rawayana

Reik

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop

“Bronceador” – Maluma

“Con Otra” – Cazzu

“El Cielo Te Mandó Para Mi” – Ha*Ash

“La Carretera” – Pedro Capó

“La Pelirroja” – Sebastián Yatra

“Mientes” – Reik

“Noviogangsta <3” – Emilia

“Palmeras En El Jardín” – Alejandro Sanz

“Soltera” – Shakira

“Un Beso Menos” – Elena Rose & Morat

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Pop

“Abrázame” – Ángela Aguilar & Felipe Botello Y El Sonoro Rugir

“Accidente” – Jesse & Joy & Elsa Y Elmar

“Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira

“Bunda” – Emilia & Luísa Sonza

“Conmigo Sin Ti” – Matisse & Cristian Castro

“Huir” – Kany García & Lia Kali

“La Del Primer Puesto” – Reik & Xavi

“Se Fue” – Rauw Alejandro & Laura Pausini

“Si Tuviera Que Elegir” – Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner

“Sin Ti” – Morat & Jay Wheeler

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop/Balada

“Alguien” – Carlos Rivera

“Cueste Lo Que Cueste” – Gloria Trevi

“El Reclamo” – Olga Tañón

“Tierra Mía” – Kany García

“Mujer” – Ricardo Arjona

“Querida Yo” – Yami Safdie & Camilo

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Pop

Cuarto Azul – Aitana

El Vuelo – Gloria Trevi

En Las Nubes (Con Mis Panas) – Elena Rose

Haashville – Ha*Ash

La Carretera – Pedro Capó

Milagro – Sebastián Yatra

Noches De Cantina – Maná

Preguntas A Las 11:11 – Ela Taubert

¿Qué Significa El Amor? – Carlos Rivera

Ya Es Mañana – Morat

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Pop-Urbano

“2 AM” – Sebastián Yatra & Bad Gyal

“Que Haces” – Becky G & Manuel Turizo

“Samaná” – Mau Y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki

“Tamo Bien” – Enrique Iglesias, Pitbull & Iamchino

“Te Acuerdas?” – Dnd I Do Not Disturb & R!Ch Yashel

“Volver” – Piso 21, Marc Anthony & Beéle

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop-Urbano

“6 De Febrero” – Aitana“A.K.A” – Mari La Carajita“Cables Cruzados” – Farruko“Carita Linda” – Rauw Alejandro“Cosas Pendientes” – Maluma“DTMF” – Bad Bunny“Sirenita” – Ozuna“Tengo Celos” – Myke Towers“Tocando El Cielo” – Luis Fonsi“Una Como Tu” – Jay Wheeler

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Pop/Rock

“¿Es En Serio?” – Ela Taubert

“Me Toca A Mí” – Morat & Camilo

“Sabe Bien” – Pedro Capó

“Una Noche Contigo” – Juanes

“Vivir Sin Aire” – Maná & Carín León

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor “Eurosong” – Pop-Urbano

“6 De Febrero” – Aitana

“Da Me” – Bad Gyal

“Esa Diva” – Melody

“Moja1ta” – Lola Indigo

“Quiero Decirte” – Abraham Mateo & Ana Mena

“Tatami” – JC Reyes

“Tuchat” – Quevedo

“Tu Vas Sin (Fav)” – Rels B

Lista de nominados en las categorías tropical

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista del Año – Tropical

Carlos Vives

Elvis Crespo

Gloria Estefan

Jerry Rivera

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Tropical

“Desde Hoy” – Natti Natasha

“Fuera De Lugar” – Venesti

“Hello, What’s Up” – Christian Alicea

“How Deep Is Your Love” – Prince Royce

“La Indiferencia” – Silvestre Dangond & Fonseca

“Malportada” – Nathy Peluso & Rawayana

“Más Que Un Beso” – Luis Figueroa

“Por Si Te Me Vas” – Olga Tañón & Lenny Tavárez

“Raíces” – Gloria Estefan

“Tú Con Él” – Rauw Alejandro

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Tropical

“Café Con Ron” – Bad Bunny & Los Pleneros De La Cresta

“En Privado” – Xavi & Manuel Turizo

“La Diferente” – Lenier & Gente De Zona

“La Tierra Del Olvido (Versión Salsa)” – Carlos Vives & Grupo Niche

“Me Muevo” – Fariana & Kiko El Crazy

“Nuestra Canción” – Elvis Crespo & Jerry Rivera

“Repetimos” – Arthur Hanlon, Yotuel & Darell

“Venga Lo Que Venga” – Fonseca & Rawayana

“Vestido Rojo” – Silvestre Dangond & Emilia

“Volver (La Salsa)” – Piso 21, Beéle & Marc Anthony

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Tropical

Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2 – Gilberto Santa Rosa

El Último Baile – Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe) – Carlos VivesEterno – Prince Royce

Gris – Luis Figueroa

Llegué Yo – Jerry Rivera

Natti Natasha En Amargue – Natti Natasha

Poeta Herío – Elvis Crespo

Raíces – Gloria Estefan

Reparto By Gente De Zona – Gente De Zona

Lista de nominados en las categorías música mexicana

En estas categorías de Premio Lo nuestro 2026 se premia exclusivamente a los artistas representativos de este género.

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Masculino del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández, de 54 años de edad

Carín León

Christian Nodal, de 27 años de edad

Eden Muñoz, de 35 años de edad

Ivan Cornejo, de 20 años de edad

Luis Angel “El Flaco”

Netón Vega, de 24 años de edad,

Oscar Maydon, de 26 años de edad

Pepe Aguilar, de 58 años de edad

Xavi, de 21 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Artista Femenina del Año – Música Mexicana

Aida Cuevas, de 62 años de edad

Ana Bárbara, de 54 años de edad

Angela Leiva, de 37 años de edad

Ángela Aguilar, de 22 años de edad

Camila Fernández, de 28 años de edad

Carolina Ross

Chiquis, de 40 años de edad

Lupita Infante

Majo Aguilar, de 31 años de edad

Yuridia, de 39 años de edad

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Grupo o Dúo del Año – Música Mexicana

Banda El Recodo

Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Los Ángeles Azules

Los Tigres Del Norte

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción del Año – Música Mexicana

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Amigo” – Christian Nodal

“El Amor De Mi Herida” – Carín León

“Hija De Papi” – Xavi & Netón Vega

“Hecha Pa’ Mi” – Grupo Frontera

“Loco” – Netón Vega

“Me Prometí” – Ivan Cornejo

“Otro Capítulo” – Becky G

“Por Esos Ojos” – Fuerza Regida

“Traigo Saldo Y Ganas De Rogar” – Eden Muñoz

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Colaboración del Año – Música Mexicana

“300 Noches” – Belinda & Natanael Cano

“Crisis” – Becky G & Tito Double P

“En Tiempo Y Forma (Juntos)” – Josi Cuen & Jorge Medina

“Lo Que No Saben” – Calibre 50 & Los De La Noria

“Me Jalo” – Fuerza Regida Y Grupo Frontera

“Morena” – Netón Vega & Peso Pluma

“Si Tú Me Vieras” – Carín León & Maluma

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

“Un Bendito Día” – Yuridia & Alejandro Fernández

“Yo Me Lo Busqué” – Los Ángeles Azules & Thalia

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Banda del Año

“Amor Bonito” – Luis Angel “El Flaco”

“El Beneficio De La Duda” – Grupo Firme

“Una Historia Mal Contada” – La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

“Una Peda Menos” – Banda Los Recoditos

“Voy A Levantarme” – Banda Los Sebastianes De Saúl Plata

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Mariachi/Ranchera del Año

“Amé” – Christian Nodal

“Amémonos De Nuevo” – Lupita Infante & Leonardo Aguilar

“Cuídamela Bien”- Pepe Aguilar

“Nadie Se Va Como Llegó” – Ángela Aguilar

“No Me Sé Rajar” – Alejandro Fernández

“Sin Llorar” – Yuridia

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Canción Norteña del Año

“Chelas Y Besos” – La Fiera De Ojinaga

“La Lotería” – Los Tigres Del Norte

“Me Gusta Mi Vida” – Intocable

“Mi Lugar Favorito” – Eden Muñoz

“Rey Sin Reina” – Julión Álvarez Y Su Norteño Banda

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Fusión Música Mexicana del Año

“2+2” – Omar Camacho & Victor Mendivil

“Loco” – Netón Vega

“Marlboro Rojo” – Fuerza Regida

“No Capea” – Xavi & Grupo Frontera

“Tu Tu Tu” – Clave Especial & Edgardo Nuñez

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Electro Corrido – Música Mexicana

“Bachata Bélica” – Los Esquivel, Prince Royce & Brray

“Corridos Y Alcohol” – Steve Aoki & Oscar Maydon

“La Fiesta” – Luis R Conriquez, José Guicho & Tito Double P

“Tierno” – Joaquin Medina & Codiciado

“Triple Lavada Remix” – Esaú Ortiz, Luis R Conriquez, Oscar Maydon, Alemán Ft. Victor Mendivil

Nominados Premio Lo Nuestro 2026: Álbum del Año – Música Mexicana