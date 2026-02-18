La edición 2026 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el jueves 19 de febrero en el Kaseya Center, recinto ubicado en Miami, Florida.

La cita para ver a los ganadores de las más de 44 categorías es en punto de las 7:00 de la noche, tiempo del centro de México.

¿Dónde ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

Desde México existen dos opciones para sintonizar la transmisión en vivo de Premio Lo Nuestro 2026:

Señal abierta: Canal 5

Streaming: ViX Premium

Premios Lo Nuestro (Instagram | Premios Lo Nuestro)

Premio Lo Nuestro 2026 se prepara para una noche llena con los artistas más destacados del último año.

Para esta edición los artistas con más nominaciones son Bad Bunny, Carín León, Rauw Alejandro y Myke Towers.

El “Conejo Malo” es el favorito en las categorías en las que se encuentra nominado, entre ellas las más importantes de la noche como Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año.

La edición 2026 de Premio Lo Nuestro no estaría completa sin los números musicales que amenizan la velada para los televidentes y los invitados del recinto.

Los fanáticos son quienes eligieron a sus artistas favoritos por medio de las votaciones que se abrieron en enero pasado.

Ahora ya solo resta conocer a los ganadores que serán anunciados durante la ceremonia de Premios Lo Nnuestro 2026.