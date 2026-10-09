Con más de 30 años de trayectoria artística, Pepe Mogt, cofundador de Nortec Collective, destaca en la música electrónica.

El productor tuvo la genialidad de mezclar la música norteña con banda sinaloense y techno. Su aportación ha sido la deconstrucción y fusión de los ritmos tradicionales del norte de México.

¿Quién es Pepe Mogt? Artista musica en Nortec Collective

José Mogt, conocido en la industria como Pepe Mogt bajo el seudónimo de “Fussible”, es músico, productor y compositor electrónico.

Es considerado uno de los pioneros de la música electrónica en México.

Pepe Mogt (@pepemogt / Instagram)

En 1999 osó en fusionar la música electrónica con los samples y ritmos de la música norteña y de banda sinaloense , dando origen al concepto que define a Nortec Collective, fundado por éste junto a otros músicos identificados como Bostich, Clorofila, Hiperboreal y Panoptica.

El colectivo mexicano de música electrónica alcanzó fama mundial con su producción Tijuana Sessions, la cual recibió 5 nominaciones a los premios Grammy y Latin Grammy.

¿Qué edad tiene Pepe Mogt?

Pepe Mogt es originario deTijuana, Baja California. Nació el 5 de julio 1969, por lo que tiene 56 años.

¿Quién es la esposa de Pepe Mogt?

Pepe Mogt mantiene su vida personal en el ámbito privado, por lo que se desconoce si tiene pareja.

Pepe Mogt (@pepemogt / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Pepe Mogt?

A Pepe Mogt lo rige el signo zodiacal de Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Pepe Mogt?

Pepe Mogt mantiene su vida personal en el ámbito privado, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Pepe Mogt?

Pepe Mogt estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Pepe Mogt (@pepemogt / Instagram)

¿En qué ha trabajado Pepe Mogt?

Con influencias musicales como el new wave inglés, a mediados de la década de los 90, Pepe Mogt comenzó a presentarse como DJ dentro de la escena del techno.

Sus primeros proyectos los presentó bajo el seudónimo de Fussible. Es cofundador de Nortec Collective.

En 2007, tras variaciones, el colectivo se consolidó como Nortec Collective Presents: Bostich + Fussible, presentándose así en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

Tras un descanso a mediados de la década de 2010, Nortec inició una gira por Europa y México por su 25 aniversario.

Fuera de Nortec, Pepe Mogt lanzó los proyectos experimentales y análogos: Latinsizer y Monnithor, también enfocados a la música electrónica.

Incursionó como artista visual presentando obras multimedia como Quadripoint y Deportado.