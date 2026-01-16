Dentro de lo que es la Feria de San Marcos, el Foro de las Estrellas es uno de los escenarios más emblemáticos en el marco del evento de Aguascalientes.

Este año, la Feria de San Marcos 2026 promete desde ya una serie de conciertos con artistas de talla nacional e internacional.

Cartel de artistas en el Foro de las Estrellas para la Feria de San Marcos 2026

La Feria de San Marcos 2026 ha revelado el cartel completo con los artistas y bandas que llenarán de música el Foro de las Estrellas:

18 de abril - Entre Amigos

19 de abril - Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril - Bxs Bryndis X Siempre

21 de abril - Good good dolls

22 de abril - J Balvin

23 de abril - Lara Campos

24 de abril - La única internacional Sonora Santanera

25 de abril - Andrea Bocelli

26 de abril - Álex Fernández

27 de abril - Orquesta sinfónica Sedena

28 de abril - Kany García

29 de abril - El Mimoso

30 de abril - José Carreras / Kenny G / López Yañez

1 de mayo - Función de lucha libre

2 de mayo - Audrey Nuna / Eric Nam / Milli

3 de amyo - Foreigner

4 de mayo - Kumbia Kings / Mi banda el mexicano de Germán Román

5 de mayo - Grupo Frontera

6 de mayo - Mago de Oz

7 de mayo - Lila Downs

8 de mayo - David Guetta

9 de mayo - Paulo Londra

10 de mayo - Empire of the Sun

Cartel completo de la Feria de San Marcos 2026 (Instagram | @fnsm_oficial)

Detalles del Foro de las Estrellas en la Feria de San Marcos 2026

La Feria de San Marcos 2026 tendrá lugar del 18 de abril al 10 de mayo en Aguascalientes.

Lo mejor de todo es que los conciertos que se ofrecen en el Foro de las Estrellas son completamente gratuitos.

Y eso no es todo lo que ofrece la Feria de San Marcos en cada edición, pues hay diversión para todos en la familia con:

Eventos culturales

Zona gastronómica

Juegos mecánicos

Corridas de toros

Exposiciones