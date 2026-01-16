Ya son principios de 2026 y eso significa que empiezan a ser revelados todos los detalles para una nueva edición de la Feria de San Marcos.

Por si fuera poco, las fechas de la Feria de San Marcos 2026 ya son oficiales, así como los artistas que formarán parte de las semanas que dura el evento.

Feria de San Marcos 2026: fechas oficiales para evento en Aguascalientes

Por medio de las redes oficiales de la Feria de San Marcos es que se han detallado las fechas para la edición 2026.

El magno evento tendrá lugar del sábado 18 de abril al domingo 10 de mayo en Aguascalientes, siendo este uno de los eventos culturales más esperados del año en México.

Feria de San Marcos 2026 (Instagram | @fnsm_oficial)

Feria de San Marcos 2026: artistas y bandas confirmados

De nueva cuenta, organizadores de la Feria de San Marcos 2026 se las arreglaron para tener una cartelera con artistas nacionales e internacionales.

Las fechas por cada invitado ya fueron reveladas para el Foro de las Estrellas, el que se ha convertido en el escenario principal del evento.

Las entradas para el recinto son completamente gratuitas y los fans podrán disfrutar de los conciertos de:

18 de abril - Entre Amigos

19 de abril - Luis Ángel “El Flaco”

20 de abril - Bxs Bryndis X Siempre

21 de abril - Good good dolls

22 de abril - J Balvin

23 de abril - Lara Campos

24 de abril - La única internacional Sonora Santanera

25 de abril - Andrea Bocelli

26 de abril - Álex Fernández

27 de abril - Orquesta sinfónica Sedena

28 de abril - Kany García

29 de abril - El Mimoso

30 de abril - José Carreras / Kenny G / López Yañez

1 de mayo - Función de lucha libre

2 de mayo - Audrey Nuna / Eric Nam / Milli

3 de amyo - Foreigner

4 de mayo - Kumbia Kings / Mi banda el mexicano de Germán Román

5 de mayo - Grupo Frontera

6 de mayo - Mago de Oz

7 de mayo - Lila Downs

8 de mayo - David Guetta

9 de mayo - Paulo Londra

10 de mayo - Empire of the Sun