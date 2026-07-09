Julieta Venegas aclara que no cobró 14 millones de pesos por crear la canción “La Niña Futbolista”, la cual generó criticas desde su estreno.

El pasado 29 de mayo se presentó en la conferencia matutina la canción “La Niña Futbolista”, como parte de las actividades culturales rumbo al Mundial 2026.

“La Niña Futbolista” fue estrenada en 2003 y es creación del grupo Patita de Perro; la versión de Julieta Venegas generó críticas y fuertes rumores.

Julita Venegas niega que haya cobrado millones por “La Niña Futbolista”

Durante una entrevista con el compositor Javier Paniagua, Julieta Venegas aclaró que no cobró 14 millones de pesos por hacer el cover de “La niña Futbolista”.

“No he tenido chance de decir nada al respecto, pero lo que sí me gusta aclarar es que yo no cobré nada por esa canción” Julieta Venegas

Julieta Venegas aclara que ella decidió no cobrar nada por hacer “La Niña Futbolista”, ya que le agradó que la hayan invitado a hacer una canción infantil.

Julieta Venegas (Instagram | @julietavenegasp )

La cantante menciona que la idea era crear una nueva versión de “La Niña Futbolista” para celebrar el Día del Niño y le pareció un gesto lindo.

“Nadie gana esa cantidad de dinero en un año (14 millones de pesos) eso es absurdo” Julieta Venegas

Julita Venegas dice que la canción generó rumores absurdos y que hubo un momento donde decidió dejar de lado estos comentarios.

También lamenta que haya personas que crean datos falsos y desearía que esa supuesta cantidad se invirtiera en cultura y la creación de música.

“Enfocarse en una cifra tan absurda, dices, no sé. Usen el sentido común (…) Yo nunca lo aceptaría, yo lo hice en buena onda, de corazón, se me hizo lindo” Julieta Venegas

Julieta Venegas no puede creer que haya personas que realmente hayan creído que le pagaron esa millonaria cantidad, pues el sentido común indica que es falso.

Julieta Venegas no imaginó que criticaran tanto a “La Niña futbolista”

“La Niña Futbolista” provocó críticas de todo tipo, desde el ritmo hasta acusaciones de supuestamente de imponer un discurso feminista en el deporte.

Julieta Venegas menciona que nunca imaginó la forma en que repercutiría “La Niña Futbolista” en redes sociales, pues su intención era enviar el mensaje de que las niñas también juegan este deporte.

“Nadie nos imaginamos todo lo que podía pasar y a dónde llegó la conversación que no tenía nada que ver con la canción. Si a alguien no le gusta o le parece estéticamente horrible, pues digo, no sé, es el gusto de cada quién”

La cantante expresó que aceptaba todas las críticas, pues lo gustos musicales son variados, pero lo que no iba aceptar es el rumor de que cobró millones.