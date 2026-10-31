Josi Cuen llevará su música a una audiencia global al participar en la nueva temporada de Amazon Music Live, un formato que combina entretenimiento y deporte a través de plataformas digitales.

El cantante de regional mexicano de 40 años de edad será el encargado de amenizar la jornada posterior al encuentro entre Chivas y Atlante, con una presentación diseñada especialmente para streaming.

Amazon Music Live te permite estar con gente que a lo mejor no conoce tu música y te pueden ver en todo el mundo, no nada más aquí en México Josi Cuen, cantante de regional mexicano

Durante el espectáculo Josi Cuen interpretará algunos de sus éxitos más populares y rendirá homenaje a figuras emblemáticas de la música mexicana: Juan Gabriel y Marco Antonio Solís.

En entrevista, Josi Cuen compartió los retos que enfrentó al grabar un concierto pensado exclusivamente para audiencias de plataformas como Amazon Music, Prime Video, Fire TV y Twitch.

Josi Cuen llega a Amazon Music Live con un show especial

El reconocido cantante de música regional mexicana Josi Cuen forma parte de la nueva temporada de Amazon Music Live, un concepto novedoso que fusiona el deporte y el espectáculo para conectar con audiencias de distintas generaciones a nivel global.

Para Josi Cuen, fiel aficionado de Chivas, llevar su propuesta musical a este escenario digital representa una valiosa oportunidad de llegar a espectadores en todo el mundo.

Mi corazón es de las Chivas Josi Cuen, cantante de regional mexicano

Durante su actuación, Josi Cuen seleccionó un repertorio compuesto por los temas más solicitados por el público en redes sociales, incluyendo éxitos consolidados como “Que quede claro”, “Quiero saber de ti” y “Ya es muy tarde”.

Además, rindió homenaje a grandes referentes de la música mexicana interpretando temas emblemáticos como “Así fue” de Juan Gabriel, así como una composición de Marco Antonio Solís.

Viene una canción de Juan Gabriel y otra de Marco Antonio Solís. Precisamente por eso, creo que las historias y las canciones de nuestro país tienen mucha sensibilidad. Tenemos grandes autores y música muy bonita. Al final, no importa si una canción es nueva o antigua, sino cómo transmites la historia que estás cantando. Josi Cuen, cantante de regional mexicano

La intención principal de esta selección es mantener vigentes estas historias cargadas de sensibilidad y permitir que las nuevas generaciones descubran clásicos atemporales con una propuesta renovada.

Josi Cuen enfrentó un gran reto en el Amazon Music Live

Presentarse en Amazon Music Live, un formato diseñado exclusivamente para la transmisión en plataformas digitales, representó un reto importante para Josi Cuen, al distar de la dinámica de un concierto tradicional.

Aunque te dediques a hacer música, no es lo mismo cantar frente al público que hacerlo para una pantalla y transmitirle tu música a la gente que está del otro lado. Te pones más nervioso, incluso te enronqueces un poco más. La emoción es diferente. Josi Cuen, cantante de regional mexicano

Josi Cuen confesó que actuar frente a las cámaras en lugar de un público presencial le generó nerviosismo, al requerir mayor precisión en los tiempos de producción y en la interacción visual.

No obstante, Josi Cuen destacó que la autenticidad y la entrega en el escenario son clave para transmitir la emoción de las canciones y conquistar tanto a sus seguidores de siempre como a nuevas audiencias.

Me gusta mucho que las nuevas generaciones conozcan, a través de nuevos artistas, talentos y géneros musicales, canciones que podríamos considerar muy antiguas. Josi Cuen, cantante de regional mexicano

La presentación Josi Cuen será transmitida hoy 31 de octubre de 2026 justo al concluir el Chivas vs Atlante de la Jornada 15 de la Liga Mx a través de plataformas como Amazon Music, Prime Video, Fire TV y Twitch.