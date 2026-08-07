Amazon Music anunció el regreso de Amazon Music Live a México con una alianza estratégica junto al Club Deportivo Guadalajara.

La segunda temporada transforma cada partido de las Chivas en un evento híbrido de tres horas que combina fútbol y música, con presentaciones exclusivas de artistas como Los Tucanes de Tijuana, Little Jesus, Fey y Yeri Mua.

Paul Forat, Head de la Industria Musical para América Latina de Habla Hispana en Amazon Music, afirmó que la segunda temporada de Amazon Music Live une las dos mayores pasiones de México para acercar a los fans a sus artistas de forma única.

En la segunda temporada se lanzarán tres nuevos Amazon Music Originals que buscan conectar con distintas generaciones, consolidando a Amazon Music Live como un puente entre deporte, cultura y entretenimiento digital.

Calendario de Amazon Music Live y Chivas

La programación para esta edición de Amazon Music Live destaca por su diversidad de géneros, alineando a figuras de la industria con encuentros clave:

22 de agosto: Chivas vs Xolos. Los Tucanes de Tijuana

13 de septiembre: Chivas vs Pumas. Little Jesus

26 de septiembre: Chivas vs Querétaro. División Minúscula

17 de octubre: Chivas vs Tigres. Fey

31 de octubre: Chivas vs Atlante. Josi Cuen

22 de noviembre: Chivas vs Cruz Azul. Yeri Mua

Lanzamientos de Amazon Music Originals

Como parte de su estrategia de contenido exclusivo, Amazon Music estrenará tres canciones bajo el sello Amazon Music Originals durante sus respectivos episodios.

Estas piezas son reinterpretaciones de éxitos icónicos: Fey presentará una versión de “Malherido” (Magneto); Little Jesus estrenará “Si En Tu Mente Estuve” (Nsqk); y Yeri Mua reinterpretará el clásico “Todavía” (La Factoría).

Lanzamientos de Amazon Music Originals (Google Gemini)

Para maximizar el alcance de la segunda temporada de Amazon Music Live, los conciertos estarán disponibles de forma gratuita a través de: