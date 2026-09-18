Jorge Medina y Josi Cuén posponen su concierto del viernes 18 de septiembre en el Auditorio Nacional por problemas de salud.

“Con el respeto y cariño que nuestro público merece, queremos informar que, por motivos mayores de salud, la fecha para el día 18 de septiembre en el Auditorio Nacional de la CDMX deberá ser reprogramada. La nueva fecha será el 30 de septiembre” Ocesa

El concierto de Josi Cuén y Jorge Medina será reprogramado para el 30 de septiembre y los boletos del día de hoy serán válidos para la nueva fecha.

Jorge Medina y Josi Cuén posponen concierto en el Auditorio Nacional por problemas de salud

Ocesa no reveló quién de los dos cantantes —Jorge Medina o Josi Cuén- es quien sufre problemas de salud, pero externó que su prioridad es su bienestar, por lo que decidieron posponer el concierto del 18 de septiembre.

El concierto se pospuso para el miércoles 30 de septiembre, pero quienes decidan solicitar su reembolso lo podrán hacer a través de las plataformas de Ticketmaster.

“En estos momentos, la prioridad es la salud, por lo que agradecemos profundamente la comprensión, el cariño y el apoyo de nuestro público ante esta situación” Ocesa

Quienes hayan adquirido sus boletos en la taquilla pueden solicitar su reembolso en el mismo punto de venta.

Jorge Medina y Josi Cuén posponen su concierto en el Auditorio Nacional el 18 de septiembre (X/@ocesa_total)

Jorge Medina y Josi Cuén también posponen concierto en Guanajuato

Josi Cuén compartió un comunicado para revelar que el concierto del 19 de septiembre en Acámbaro, Guanajuato, también será reprogramado para el 17 de octubre en el mismo recinto. Los boletos serán válidos.

Hasta el momento, ni Josi Cuén o Jorge Medina han mencionado el padecimiento que los llevó a posponer dos conciertos.

Jorge Médina y Josi Cuén cancelan segunda fecha (Instagram/@josicuenoficial)

La gira “Juntos” de Jorge Medina y Josi Cuén tendrá 8 conciertos en el Auditorio Nacional, de los cuales ya realizaron 5 conciertos.