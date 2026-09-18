CD9 llega a Arena CDMX con su gira PARALLAX que promete tener un show renovado en concierto para su nueva era como trío con Jos Canela, Alonso Villalpando (Along) y Alan Navarro.

La fecha de CD9 con PARALLAX en la Arena CDMX es el viernes 20 de noviembre de 2026 a las 9:00 de la noche.

Recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco, cerca de las estación del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.

Además de su concierto en la Arena CDMX, la agrupación mexicana CD9 también presentará en Monterrey y Guadalajara, las fechas:

27 de noviembre – Arena Monterrey

4 de diciembre – Arena Guadalajara

CD9 llega a Arena CDMX con PARALLAX: fecha y boletos (CD9)

Precio de boletos para CD9 con PARALLAX en la Arena CDMX

Los boletos para CD9 con PARALLAX en la Arena CDMX ya están a la venta en el sistema de Superboletos, así como en las taquillas del recinto.

El precio de boletos y secciones para ver a CD9 con PARALLAX en la Arena CDMX son los siguientes: