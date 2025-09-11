Jesse & Joy contarán los detalles más íntimos de su vida en su documental de HBO Max ‘Lo Que Nunca Dijimos’.

El documental del duo mexicano formado en 2005 ya tiene fecha de estreno este año en la plataforma de streaming.

Jesse & Joy lanzarán documental de HBO Max

Jesse & Joy contarán detalles íntimos de su vida en su documental ‘Lo Que Nunca Dijimos’ de HBO Max, cuyo lanzamiento está programado para el próximo:

Jueves 25 de septiembre de 2025

Este documental mostrará “la historia detrás de una de las bandas más importantes de la música latina”, aseguró HBO Max en redes sociales.

Y es que Lo que Nunca Dijimos, Jesse & Joy hablaron sobre cómo se salieron de su casa y decidieron dedicarse a la música a pesar de las imposiciones de su familia.

Pues cabe recordar, el duo mexicano formado en 2005 está compuesto por los hermanos Huerta:

Jesse Huerta, de 42 años de edad

Joy Huerta, de 39 años de edad

“Espero que podamos inspirar a muchas personas, una vez conociendo esta parte de nuestra historia, limitaciones, obstáculos, luchas y origen”, escribió Jesse Huerta.

El documental en HBO Max de Jesse & Joy tras su colaboración con Robbie Williams -de 51 años de edad- en la canción ‘Human’ y en medio de ‘El Despecho Tour’ por Estados Unidos, Canadá y México.

Jesse & Joy (jesse & joy instagram @jesseyjoy)

Jesse & Joy siguen de gira por Estados Unidos

El Despecho Tour de Jesse & Joy inició el pasado 16 de agosto de este año, en Nueva York, Estados Unidos, y finalizará en febrero del próximo año.

Actualmente, El Despecho Tour de Jesse & Joy cuenta con 25 fechas programadas para llevarse a cabo en México, Canadá, Lima y Estados Unidos.

Lo boletos para el El Despecho Tour de Jesse & Joy estan a la venta a través de su página oficial con precios en el país de hasta 3 mil 500 pesos mexicanos.