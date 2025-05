Los Premios Tony 2025 han dado a conocer a sus nominados, lista en la que el nombre de la cantautora mexicana Joy Huerta, de 38 años de edad, de Jesse & Joy hace historia.

Joy Huerta recibió la nominación en la categoría a Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en Real Women Have Curves: The Musical, en colaboración con Benjamín Vélez, de 37 años de edad:

Luego de que Joy Huerta de Jesse & Joy sea candidata a llevarse el galardón en la categoría a Mejor Banda Sonora Original por Real Women Have Curves: The Musical, misma en la que comparte nominación con:

Ante su nominación, a través de su perfil de Instagram, Joy Huerta de Jesse & Joy ha agradecido a los Premios Tony 2025 el reconocimiento.

“Hace cinco años me aventé en este proyecto con todo mi amor, sin imaginar que me traería hasta aquí. Estar nominada a Best Original Score en los Premios Tony 2025…no tengo palabras, solo agradecimiento profundo”

Joy Huerta de Jesse & Joy