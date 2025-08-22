Human es la nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy, una colaboración que nadie esperaba pero que ha encantado a todos los fans.

Por lo que te decimos de qué trata Human, la nueva canción de Robbie Williams de 51 años de edad, con Jesse y Joy de 42 y 39 años de edad, junto con su video en YouTube.

De esto habla Human, la nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy

Britpop es el nuevo disco de Robbie Williams, y entre sus canciones hay una colaboración con el dueto mexicano de pop Jesse y Joy.

La canción en la que colaboraron es Human, la séptima canción del disco de Robbie Williams.

Esta canción de Robbie Williams con Jesse y Joy, habla de lo que significa ser humano y la vida en sí.

Con una melodía tranquila, Robbie Williams y Jesse y Joy hablan sobre no dejarse vencer y disfrutar de las cosas esenciales de la vida.

Esta es la letra de Human, la nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy

La nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy, se desprende de su más reciente disco Britpop, por lo que te dejamos la letra en español.

Human - Robbie Williams ft. Jesse y Joy

Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero tus palabras podrían hacer que me mate

Esta es una carta del futuro, puedes escribir el cambio

Pastillas de proteínas y un paquete de dopamina

Salvavidas en forma de paquete sin composición y hábitos abiertos ahora

No sientas el sol, déjalo brillar

Todos los químicos se sentirán sublimes

Ninguno de los más fuertes sobrevivirá

Simplemente aprovecha al máximo el estar vivo

Todavía podría ser una sorpresa

No lo sabíamos en ese momento que éramos humanos y estábamos vivos

Necesitamos ropa y necesitamos comida, así que existe la posibilidad de que seamos eliminados

¿Veremos cartas, en el futuro, firmadas por lo divino?

No te preocupes ahora todos viven

Necesitarán algunas personas para descubrir máquinas

Sin oposición, es un destino para completar ahora (Ohh)

No sientas el sol, déjalo brillar

Todos los químicos se sentirán sublimes

Ninguno de los más fuertes sobrevivirá

Simplemente aprovecha al máximo el estar vivo

Aún podría sorprendernosNo sabíamos en ese momento que éramos humanos y estábamos vivos

“Así que así es como se ve el cielo”

”Aunque me gusta"

“¿Hola, hola?“

”¿Qué estás haciendo con el?“

”Abuela, ¿has terminado esto?“

”¿Eres tú?“

”Luz maravillosa"

No sientas el sol, déjalo brillar

Todos los químicos se sentirán sublimes

Ninguno de los más fuertes sobrevivirá

Solo aprovecha al máximo el estar vivo

Aún podría sorprendernos

No sabíamos en ese momento que éramos humanos y estábamos vivos

que éramos humanos y estábamos vivos