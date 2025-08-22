Human es la nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy, una colaboración que nadie esperaba pero que ha encantado a todos los fans.
Por lo que te decimos de qué trata Human, la nueva canción de Robbie Williams de 51 años de edad, con Jesse y Joy de 42 y 39 años de edad, junto con su video en YouTube.
De esto habla Human, la nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy
Britpop es el nuevo disco de Robbie Williams, y entre sus canciones hay una colaboración con el dueto mexicano de pop Jesse y Joy.
La canción en la que colaboraron es Human, la séptima canción del disco de Robbie Williams.
Esta canción de Robbie Williams con Jesse y Joy, habla de lo que significa ser humano y la vida en sí.
Con una melodía tranquila, Robbie Williams y Jesse y Joy hablan sobre no dejarse vencer y disfrutar de las cosas esenciales de la vida.
Esta es la letra de Human, la nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy
La nueva canción de Robbie Williams con Jesse y Joy, se desprende de su más reciente disco Britpop, por lo que te dejamos la letra en español.
Human - Robbie Williams ft. Jesse y Joy
Palos y piedras pueden romper mis huesos, pero tus palabras podrían hacer que me mate
Esta es una carta del futuro, puedes escribir el cambio
Pastillas de proteínas y un paquete de dopamina
Salvavidas en forma de paquete sin composición y hábitos abiertos ahora
No sientas el sol, déjalo brillar
Todos los químicos se sentirán sublimes
Ninguno de los más fuertes sobrevivirá
Simplemente aprovecha al máximo el estar vivo
Todavía podría ser una sorpresa
No lo sabíamos en ese momento que éramos humanos y estábamos vivos
Necesitamos ropa y necesitamos comida, así que existe la posibilidad de que seamos eliminados
¿Veremos cartas, en el futuro, firmadas por lo divino?
No te preocupes ahora todos viven
Necesitarán algunas personas para descubrir máquinas
Sin oposición, es un destino para completar ahora (Ohh)
No sientas el sol, déjalo brillar
Todos los químicos se sentirán sublimes
Ninguno de los más fuertes sobrevivirá
Simplemente aprovecha al máximo el estar vivo
Aún podría sorprendernosNo sabíamos en ese momento que éramos humanos y estábamos vivos
“Así que así es como se ve el cielo”
”Aunque me gusta"
“¿Hola, hola?“
”¿Qué estás haciendo con el?“
”Abuela, ¿has terminado esto?“
”¿Eres tú?“
”Luz maravillosa"
No sientas el sol, déjalo brillar
Todos los químicos se sentirán sublimes
Ninguno de los más fuertes sobrevivirá
Solo aprovecha al máximo el estar vivo
Aún podría sorprendernos
No sabíamos en ese momento que éramos humanos y estábamos vivos
que éramos humanos y estábamos vivos