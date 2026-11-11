Jesse Huerta reveló qué pasará con las regalías por su música y el nombre de Jesse & Joy.

Tras la separación de Jesse & Joy, surgieron rumores de que Joy Huerta tendrá que pagar regalías a su hermano para cantar las melodías que compuso el músico.

Jesse Huerta lanza advertencia sobre el nombre de Jesse & Joy y las regalías

En entrevista con el programa Hoy, Jesse Huerta expresó que su música seguirá vigente en el proyecto que su hermana decidió continuar.

Jesse Huerta explicó que las canciones pertenecen a quienes las componen, dando a entender que él sí podría cobrar por el uso de sus melodías en presentaciones de Joy Huerta.

Las canciones son parte de los dos, mi participación siempre estará ahí en mi música, en todas mis participaciones. Las canciones no dejan de ser de los compositores. Jesse Huerta

Jesse Huerta consultará con sus abogados el uso del nombre Jesse & Joy

Joy Huerta anunció que seguirá cantando las canciones de Jesse & Joy, aunque eliminó el nombre de sus hermano de las futuras presentaciones.

El nombre de Jesse & Joy le pertenecería a ambos hermanos, por lo que Jesse Huerta expresó que platicará con sus abogados sobre cuál será el proceso para el uso del mismo.

Todavía no he hablado con los abogados, pero eventualmente se hará lo que se tenga que hacer. Jesse Huerta

Jesse Huerta asegura que su nombre continuará “haciendo eco” con su música y con lo que construyó con Joy Huerta.

Mientras tanto, Joy Huerta continúa trabajando y anunció nuevos conciertos en solitario para Estados Unidos en 2027.

La gira “El amor de México” aún usa el logo de Jesse & Joy, pero el nombre de Jesse Huerta aparece casi transparente, lo que da a entender la transición del grupo tras su separación.

Por lo pronto, Joy Huerta ha recibido el apoyo de sus fans y logró sold out en su concierto navideño en el Auditorio Nacional, mientras Jesse Huerta se encuentra promocionando su nueva música.