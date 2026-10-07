A tempranas horas de este miércoles 7 de octubre, Jesse Huerta estrenó “Génesis”, su primera canción fuera de Jesse & Joy.

“Génesis” es la carta presentación de Jesse and the Supernovas, el proyecto que representa una nueva etapa en la carrera del músico, de 43 años.

El tema llega acompañado de un video de poco más de 5 minutos y es totalmente instrumental; es decir, no tiene letra, pero sí una propuesta visual que va con el concepto de Sombrero, el próximo álbum de Jesse Huerta.

“Génesis” de Jesse Huerta divide opiniones

Seguidores de Jesse Huerta esperaban una melodía con un estilo pop-rock; sin embargo, el músico los sorprendió con “Génesis”, un tema calmado e incluso un tanto espiritual.

Al carecer de voces, gente da por hecho que Jesse no alcanzará y tampoco igualará el éxito que consiguió con Jesse & Joy a lo largo de 20 años de trayectoria.

No obstante, hay quien da por hecho que al compositor le sobra talento y, por tanto, brillará por sí solo. Las opiniones se están dividiendo.

A poco horas de publicación, el video ha sido visualizado 2, 153 veces. Se espera que en las próximas horas aumenten los números del tema que forma parte del proyecto en el que Jesse ha estado trabajando desde septiembre de este año, pero que fue pensado en febrero.

En paralelo, fans de Jesse & Joy están al pendiente de la reacción de Joy Huerta, quien continuará presentándose con el nombre del duo que cofundó junto a su hermano, con quien seguirá compartiendo escenario hasta el 4 de noviembre.