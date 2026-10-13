Jesse Huerta ya definió la fecha de estreno de “Interestelar”, su segunda canción como solista tras el anuncio de su salida de Jesse & Joy.

Vía redes sociales, el músico -de 43 años- dio a conocer que el nuevo tema incluido en su álbum “Sombrero”, saldrá a la luz el 21 de octubre, es decir, en ocho días.

La nueva propuesta tiene detrás a Nebulosa Records, la casa creativa de Jesse. Cuenta con el respaldo del sello discográfico Virgin Records, su socio, para su circulación internacional.

¿Qué esperar de “Interestelar”, la nueva canción de Jesse Huerta?

Tras el estreno de “Génesis”, la carta presentación del proyecto “Jesse and the Supernovas”, fans dan por hecho que el nuevo tema, “Interestelar” llegará sin un acompañamiento vocal.

Esta posibilidad no gusta a muchos de los seguidores de Jesse & Joy, agrupación que mantendrá en pie Joy Huerta -de 40 años-, a partir del 6 de diciembre.

No obstante, seguidores del músico le vaticinan lo mejor en su nueva etapa musical.

“Qué emoción! Por fin la podremos escuchar sin descanso”, “Qué emoción”, “Qué alegría má grande”, “No sabes lo emocionadísima que estoy!”, “Qué nombresote”, “Es que amo”, expresan.

Interestelar, el nuevo tema de Jesse Huerta (@jesseandthesupernovas / Instagram)

Se espera que en los próximos días, como suelen hacerlo cantantes y agrupaciones, Jesse Huerta dé un adelanto de “Interestelar”.

Sombrero, primer álbum en solitario de Jesse Huerta

Hasta el momento, Jesse Huerta no ha revelado la fecha de estreno de “Sombrero”, su primer álbum como cantante solista.

Tampoco ha dado detalles sobre la nueva producción en la cual ha trabajado desde hace varios meses y que se desprende del proyecto “Jesse and the Supernovas” cuyas primeras señales surgieron durante el Festival de Viña del Mar.

Lo único que se sabe y que se puede dar por hecho es que el músico tiene como propósito dar a conocer su talento como compositor y productor.