Shawn Corey Carter, conocido mundialmente como Jay-Z, es un rapero, productor musical y empresario estadounidense, considerado una de las figuras más influyentes en la historia del hip-hop.

Jay-Z cuenta con el histórico hito de convertirse en el primer multimillonario del hip-hop, consolidando un legado cultural y financiero sin precedentes.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado discos emblemáticos, además de que es el fundador de la agencia de entretenimiento Roc Nation, que representa a destacados artistas y atletas profesionales.

¿Quién es Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

Shawn Corey Carter, conocido profesionalmente como Jay-Z, es un reconocido rapero, productor discográfico y empresario estadounidense, que nació el 4 de diciembre de 1969 en Brooklyn, Nueva York.

Jay-Z (CHRIS DELMAS / AFP)

Creció en el complejo de vivienda pública Marcy Houses, en el barrio de Bedford-Stuyvesant, donde fue criado por su madre Gloria Carter tras el abandono de su padre cuando él tenía 11 años.

Su pasión por la música se despertó en su infancia cuando su madre le regaló un reproductor de audio al notar que improvisaba ritmos constantemente.

Su nombre artístico deriva de su apodo de barrio “Jazzy”, en homenaje a su mentor musical Jaz-O y en referencia a las líneas J/Z del metro neoyorquino.

¿Cuántos años tiene Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

Jay-Z tiene 56 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

En 2008, Jay-Z se casó con Beyoncé en una ceremonia privada.

Beyonce y Jay-Z (Agencia México )

¿Qué signo zodiacal es Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

Jay-Z es del signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

Jay-Z y su esposa Beyoncé tienen tres hijos en común:

Blue Ivy Carter

Rumi Carter

Sir Carter

¿Qué estudió Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

Jay-Z no tiene estudios universitarios, ya que decidió abandonar sus estudios para enfocarse en la música.

Jay Z (@jayzfanspot)

¿En qué ha trabajado Jay-Z, rapero y empresario de Estados Unidos?

Jay-Z ha trabajado como rapero, compositor, productor musical, ejecutivo discográfico, empresario e inversionista.

A lo largo de su carrera, Jay-Z se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del entretenimiento mundial.

Comenzó a grabar a finales de la década de 1980 y se convirtió en uno de los artistas más aclamados e influyentes del hip-hop.

Ostenta el récord de 14 álbumes solistas en el número uno de la lista Billboard 200, con discos emblemáticos como The Blueprint (2001), The Black Album (2003) y 4:44 (2017).

Cuenta además con decenas de premios Grammy y ha sido ingresado al Salón de la Fama de los Compositores y al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Ante la falta de ofertas de sellos discográficos al inicio de su carrera, fundó en 1995 su propia compañía discográfica independiente junto a Damon Dash y Kareem “Biggs” Burke

Dirigió la emblemática discográfica Def Jam Recordings entre 2004 y 2007, etapa en la que impulsó el lanzamiento de artistas como Rihanna y Ne-Yo.

En 2008 creó Roc Nation, compañía multidisciplinaria de entretenimiento que abarca la representación artística, producción discográfica y gestión de eventos.

En 2019, la revista Forbes lo reconoció como el primer rapero multimillonario de la historia.

Ha construido un diversificado portafolio de negocios que incluye:

Rocawear: En 1999 cofundó la firma de ropa urbana y accesorios Rocawear. En 2007 vendió los derechos de la marca a Iconix Brand Group por 204 millones de dólares.

Bebidas de lujo y patrocinios: Adquirió la marca de champán de lujo Armand de Brignac (Ace of Spades)y posee participación en la marca de coñac D’Ussé. Además, trabajó como codirector de marketing estratégico para la cerveza Budweiser Select.

Otras marcas: Colaboró con Reebok lanzando su línea de calzado S. Carter Collection, invirtió en la línea de productos de belleza Carol’s Daughter, lanzó una línea de puros con Cohiba y participa como ejecutivo en empresas del sector del cannabis.

Tidal: Compró la empresa tecnológica Aspiro en 2015 para relanzar la plataforma de streaming musical Tidal, pasando posteriormente a la junta directiva de Block, Inc. tras la venta de una participación mayoritaria.

Inversionista tecnológico: Ha realizado inversiones tempranas en empresas de tecnología e innovación como Uber, SpaceX, Square y la plataforma de aviación privada JetSmarter.

Medios de comunicación: En 2011 lanzó el portal web de estilo de vida y cultura urbana Life + Times.

Propiedad deportiva: Fue copropietario parcial del equipo de la NBA Brooklyn Nets y del estadio Barclays Center, participando activamente en el traslado de la franquicia a Brooklyn.

Roc Nation Sports: Creó en 2013 esta agencia de representación de deportistas profesionales de élite en ligas como la NBA, MLB y NFL.

Show de Medio Tiempo del Super Bowl: Mediante una alianza entre Roc Nation y la NFL, colabora directamente en la producción y estrategia de entretenimiento del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Cadena 40/40 Club: Fundó en 2003 la cadena de bares y clubes deportivos de lujo 40/40 Club.

Producción de cine y Broadway: Coprodujo el musical de Broadway ‘Fela!’ y ha participado como productor ejecutivo de documentales y series de televisión.

Además, realiza activismo e impulsa causas de educación y justicia social a través de la Shawn Carter Foundation.