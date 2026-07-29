La cantautora chilena Javiera Mena está de regreso a México con un concierto íntimo en el Lunario del Auditorio Nacional de la CDMX.

Así que prepárate para no perderte de ver a Javiera Mena en el Lunario del Auditorio Nacional, pues a continuación te dejamos todos los detalles de fecha, precio de boletos y preventa para su concierto:

Fecha: Domingo 20 de diciembre 2026

Sede: Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México

Hora: 7:00 de la noche

Telonero: Sin detalles

Preventa Banamex: 30 de julio 2026 desde las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas del Auditorio Nacional: 31 de julio 2026 a partir de las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse

Tipo de boletos: General

Javiera Mena en el Lunario del Auditorio Nacional: Fecha, precio de boletos y preventa (OCESA)

Javiera Mena celebra 20 años de Esquemas Juveniles en el Lunario del Auditorio Nacional

El Lunario del Auditorio Nacional será la sede para que Javiera Mena celebre los 20 años de Esquemas Juveniles, su primer álbum de estudio.

Para la preventa de boletos, tarjeta Banamex les tiene a los fans 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

​​Recuerda que el Lunario se encuentra en el Auditorio Nacional, recinto ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 50 de la colonia Polanco V Sección en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayor referencia, el Auditorio Nacional se encuentra a unos pasos de la estación Auditorio del Metro y Metrobús ambas de la Línea 7.