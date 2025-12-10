El rapero de 31 años de edad, Jackson Wang regresa a México con su Magicman 2 World Tour 2026 en concierto para verlo en el Palacio de los Deportes.

Concierto de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes que desde ya es uno de los más esperado en 2026 y por lo que ya te tenemos los detalles de fecha y boletos para que no te quedes sin ver al también integrante de GOT7:

Fecha: Lunes 20 de abril del 2026

Sede: Palacio de los Deportes de la CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: Sin información

Venta Beyond: 12 de diciembre 2025 desde las 9:00 am con códigos

Preventa Priority: 15 de diciembre 2025 a partir de las 9:00 de la mañana con códigos

Preventa Banamex: 16 de diciembre 2026, arrancando a las 11:00 AM

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 17 de diciembre 2025 iniciando a las 11:00 am

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Magicman 2 World Tour 2026 de Jackson Wang llega al Palacio de los Deportes

El Palacio de los Deportes estará recibiendo en concierto al cantante chino Jackson Wang para su gira Magicman 2 World Tour 2026.

Para los más fans el concierto de Jackson Wang en el Palacio de los Deportes tendrá Paquetes VIP, sin embargo, no se tienen ningún detalles por ahora de preció y lo que incluye, se venderán a la par de la preventas.

Asimismo, se tendrá 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos con tarjetas Banamex.

Si deseas ahorrarte los cargos por servicio, podrás comprar tus boletos en taquilla del Palacio de los Deportes, a partir de la fecha de la venta general.

Recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.

Mientras que en el Metrobús la llegada será bajando en la estación Goma de la Línea 1 y a 10 minutos caminando encontrarás el Palacio de los Deportes.