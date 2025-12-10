La CDMX estará recibiendo en concierto al sonorense de 19 años de edad, Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC.

Concierto de Víctor Mendivil en el Pepsi Center WTC del cual ya te tenemos todos los detalles de fecha, boletos y demás para que no te quedes sin verlo en la CDMX:

Fecha: Sábado 14 de marzo 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin detalles

Venta de boletos y en taquilla: Ya disponibles

Precio de boletos:

Banamex VIP: $1,612.00 Box Superior: $1,116.00 General: $1,016.75 Sección C: $620.00

¡Victor Mendivil traerá el TUTANKAMON TOUR al Pepsi Center el próximo 14 de marzo! 🔥💥#PreventaBanamex: ya disponible

Venta general a partir mañana a las 11:00AM pic.twitter.com/NIdfire3SW — Ocesa Total (@ocesa_total) December 9, 2025

Tutankamon Tour de Víctor Mendivil en CDMX

La esperada gira Tutankamon Tour de Víctor Mendivil ya tiene fecha para llegar en concierto a los fans del cantante mexicano a la CDMX.

Gira de conciertos de Víctor Mendivil con el que promociona su álbum debut Tutankamon 2025.

Para los fans, la venta de boletos tendrá 3 meses sin intereses en compras mínimas de 2 mil pesos con tarjetas Banamex.

Recuerda que el Pepsi Center WTC es el recinto ubicado en la calle de Dakota sin número de la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, CDMX.

La manera más sencilla de trasladarte al Pepsi Center WTC es por el servicio de transporte Metrobús, con bajada en la estación Polyforum de la Línea 1.