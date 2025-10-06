A través de sus redes sociales, Humbe en México anunció un concierto en el Palacio de los Deportes, el cual será muy pronto.

Así que si quieres ir al concierto de Humbe en México en el Palacio de los Deportes, aquí te daremos todos los detalles, incluyendo la fecha y precio de boletos.

Precio de boletos del concierto de Humbe en México

De momento no se han dado a conocer el precio de boletos del concierto de Humbe en México en el Palacio de los Deportes.

Insiders estiman que el precio de boletos del concierto de Humbe en México podría ir de los mil a los 3 mil pesos en el Palacio de los Deportes.

Estaremos al pendiente cuando se den los precios oficiales por parte del cantante y las promotoras.

Humbe, cantante. (@humbe)

Fecha del concierto de Humbe en México

El concierto de Humbe en México en el Palacio de los Deportes se llevará a cabo el 30 de noviembre de 2025.

Humbe en México (@humbe)

Como mencionamos, se trata de una fecha bastante cercana, menos de dos meses desde el anuncio del concierto de Humbe en México en el Palacio de los Deportes.

Por ello todos sus fans están ansiosos por conocer el precio de los boletos, para saber cuánto van a gastar para el evento.

Por lo pronto te dejamos la dirección del Palacio de los Deportes; Colonia Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México.

Preventa del concierto de Humbe en México

Tampoco hay detalles de la preventa del concierto de Humbe en México en el Palacio de lo Deportes, aunque esta debería de darse en los próximos días.

Dado que el concierto de Humbe en México en el Palacio de los Deportes será el 30 de noviembre de 2025, la preventa debería de salir a mediados de octubre a más tardar.

Igualmente te daremos toda la información cuando esta se revele a través de los canales oficiales del cantante o la promotora que está organizando el evento.