Patrick Miller alista un concierto en la CDMX y ya hay detalles en cuanto a la preventa de boletos y fecha del evento.

El DJ es una de las figuras más importantes del Hi-NRG en México, por lo que este concierto es imperdible para sus fanáticos.

Fecha única del concierto de Patrick Miller en Palacio de los Deportes

Hasta el momento, solo se ha anunciado una sola fecha para el concierto de Patrick Miller en la CDMX.

La cita es el próximo sábado 10 de enero de 2026 en el Palacio de los Deportes, recinto que también es conocido como “El Domo de Hierro”.

Patrick Miller (Instagram | @patrick_miller_mexico_)

Patrick Miller en CDMX: Preventa y venta general de boletos

El Palacio de los Deportes se prepara para la llegada de Patrick Miller y los boletos no tardan en salir al público:

Preventa Banamex: Jueves 9 de octubre a las 11:00 de la mañana

Venta general: Viernes 10 de octubre a las 11:00 de la mañana

De acuerdo con información de Ocesa, los boletos se podrán adquirir vía Ticketmaster o en las taquillas del inmueble.

Patrick Miller en el Palacio de los Deportes😎💥#PreventaBanamex: 9 de octubre.

Venta general a partir del 10 de octubre. pic.twitter.com/6klXFbnBWq — Ocesa Total (@ocesa_total) October 6, 2025

Precio de boletos para Patrick Miller en Palacio de los Deportes

Hasta el momento no se han liberado los rangos de precios para el concierto de Patrick Miller en el Palacio de los Deportes.

Se espera que los precios estén disponibles el día de la preventa y que no cambien más adelante.

Del mismo modo, se sabe que los precios suelen variar dependiendo la zona del recinto desde donde se desea ver como: