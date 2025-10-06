Raphael, cantante español de 82 años de edad cuyo nombre real es Miguel Rafael Martos Sánchez, regresa a México con una serie de conciertos para 2026.

Conciertos de Raphael en México 2026 de los que te traemos los detalles de boletos, precios, preventa y fechas para que no te lo pierdas.

Boletos, precios y preventa para los conciertos de Raphael en México 2026

Raphael estará de regreso a México en 2026 con su gira de conciertos Raphaelísimo Tour, así que fans presten atención que a continuación los detalles de fechas, boletos, precios y preventa:

15 de abril 2026 – Auditorio GNP Seguros de Puebla, Puebla

17 y 18 de abril 2026 – Auditorio Nacional de la Ciudad de México, CDMX

22 de abril 2026 – Escenario GNP Seguros de Monterrey, Nuevo León

24 de abril 2026 – Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco

26 de abril 2026 – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez de Querétaro, Querétaro

Preventa Banamex: 9 de octubre 2025 a las 11:00 de la mañana

Venta general y taquillas de los recintos: 10 de octubre 2025, a partir de las 11:00 am

Precios de boletos para Puebla:

Vivir Es Increíble $1,435.00 Ruedo VIP $1,215.00 1er Nivel $880.00 2do Nivel $650.00 3er Nivel $505.00

Precios de boletos para Querétaro:

VIP $2,035.00 Oro $1,805.00 Plata $1,500.00 Balcón Central $950.00 Balcón Izquierdo $815.00 Balcón Derecho $635.00 Personas con discapacidad $1,500.00

Precios de los demás recintos sin revelarse aún

Boleteras: Ticketmaster y eTicket

Raphael regresa a México con Raphaelísimo Tour 2026❤️🎶 ¿En qué ciudad te vemos? #PreventaBanamex: 9 de octubre.

Venta general a partir del 10 de octubre. pic.twitter.com/eokyB9gqwU — Ocesa Total (@ocesa_total) October 6, 2025

Raphael anuncia tour en México 2026, tras sufrir bronquitis

Sin duda el anuncio del tour en México 2026 de Raphael trajo buenas noticias, luego de que tan solo hace unos días el cantante español sufrió una bronquitis.

Bronquitis que obligó a Raphael a reprogramar el pasado 4 de octubre su concierto en la Plaza de Toros de Murcia, España.

Sin embargo, al parecer las cosas para el cantante van mejor, luego de que este mismo días su hijo Manuel Martos de 46 años, actualizó el estado de salud de su padre Raphael.

Asegurando que Raphael se “está recuperando. Yo creo que como media España, que estamos todos malos con catarros, gripes...”.

“Es una bronquitis, al final es descanso y reposo. Poquito a poco se recuperará” , señaló el hijo de Raphael.

Pues durante el último año Raphael alarmó a su fans, basta recordar que presentó varios problemas de salud, como el diagnóstico de un linfoma cerebral primario y del cual afortunadamente se recuperó.