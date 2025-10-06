La legendaria banda canadiense de rock progresivo Rush al fin pone fecha para su regreso en concierto a México en 2026.

Concierto del cual te traemos los detalles de fecha, boletos y preventa para que no te pierdas de ver a Rush.

Fecha, boletos y preventa para el concierto de Rush en México 2026

A continuación todo lo que debes saber del concierto de Rush en México 2026 con fecha, boletos y preventa:

Fecha: Jueves 18 de junio del 2026

Sede: Palacio de los Deportes en la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Venta a Fans: 13 de octubre 2025 a partir de las 10:00 de la mañana

Preventa Banamex: 15 de octubre 2025 desde las 11:00 am

Venta General y taquillas del Palacio de los Deportes: 17 de octubre 2025 a las 11:00 de la mañana

Boletera: Ticketmaster

Precio de boletos: Sin revelarse costo aún

Cincuenta y tantos años de trayectoria⭐️ RUSH llega al Palacio de los Deportes el 18 de junio para celebrar contigo los últimos 50 y tantos años.



Rush regresa a México en 2026 para dar un concierto a más de 20 años

El regreso de Rush a los escenarios es oficial, por lo que llegará en concierto a México 2026, tras más de 20 años de no presentarse la banda en nuestro país.

Pues la última ocasión en la que Rush pisó tierras mexicanas fue en 2002 en el antes Foro Sol de la CDMX.

Ahora Rush regresa a México 2026 como parte de su gira Fifty Something Tour, además de que esta será la primera vez en la que la banda de rock progresivo se presente con su nueva baterista, Anika Nilles de 42 años, tras el fallecimiento de Neil Peart en 2020.

Rush en México 2026: fecha, boletos y preventa de su concierto (Rush )

Para los más fans de Rush la venta de boletos especial deberá antes regístrese para obtener el código de la Venta a Fans en: https://livemu.sc/rush

Si vas por tus boletos directo a taquilla, recuerda que el Palacio de los Deportes está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Pabellón del Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Pabellón del Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.