La banda del llamado rock tropical, Okills, ofrecerá un único, pero inigualable concierto en México, específicamente en el Lunario del Auditorio Nacional.

A través de Ocesa, la agrupación formada en Caracas acaba de anunciar su presentación “pensada, creada, interpretada y armada para que no falte ninguna canción”.

Un show que describen como una fiesta en la que harán lo que se les dé la gana.

Fecha del concierto de Okills en México

Okills celebrará sus 15 años en el Lunario del Auditorio Nacional, por lo que acá te compartimos la información que debes tomar en cuenta si no quieres quedarte fuera:

Fecha: 8 de octubre de 2026

Sede: Lunario del Auditorio Nacional

Hora de inicio: 8:30 de la noche

El recinto para 1,200 personas se encuentra ubicado en avenida Paseo de la Reforma #50, en Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Precios de boletos para el concierto de Okills en México

Hasta el momento, no se han revelado los precios que tendrán los boletos para el concierto de Okills en Lunario.

No obstante, en redes sociales se rumora que el costo de estos rondará entre los $700 y $950, sin incluir los cargos de la boletera.

Estos se podrán conseguir mediante Ticketmaster y directamente en las taquillas del Lunario.

Okills en México (@ocesa_total / X)

Preventa y venta de boletos para el concierto de Okills en el Lunario

Pese a que el concierto de Okills en Ciudad de México está programado para octubre de este año, los accesos podrán adquirirse esta misma semana: