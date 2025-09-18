Hay 3 mexicanos entre los artistas más nominados a los Latin Grammy 2025.

Los Latin Grammy 2025 donde se reconoce a lo mejor de la música latina dio a conocer sus nominaciones este 17 de septiembre.

Los 3 mexicanos entre los artistas más nominados a los Latin Grammy 2025 son estos:

Los 3 mexicanos entre los artistas más nominados a los Latin Grammy 2025 son estos:

Edgar Barrera, 35 años de edad, con 10 nominaciones

Natalia Lafourcade, de 41 años de edad, con 8 nominaciones

Carín León, de 36 años de edad, con 3 nominaciones

Otros artistas de México que también serán considerados en los Latin Grammy 2025 son:

Jesse & Joy

Renee, de 30 años de edad

Vivir Quintana, de 40 años de edad

Silvana Estrada, de 28 años de edad

Pepe Aguilar, de 57 años de edad

Christian Nodal, de 26 años de edad

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Luis Ángel “El Flaco”, de 41 años de edad

Alfredo Olivas, de 31 años de edad

Tito Double P, de 28 años de edad

DannyLux, de 21 años de edad

El David Aguilar, de 42 años de edad

Latin Mafia

Banda Ms De Sergio Lizárraga

La Energía Norteña

Los Tigres del Norte

Grupo Frontera

Grupo Firme

Pesado

Con estos nominados, la edición de los Latin Grammy 2025 se espera que tengan varios mexicanos ganadores.

¿Cuándo son los Latin Grammy 2025?

Los Premios Latin Grammy 2025 se entregarán el próximo 13 de noviembre.

La transmisión del evento será a través de Televisa Univision y su horario será a 06: 00 de la tarde, tiempo del centro de México.

La ceremonia de premiación será en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

Previo a la entrega de los Latin Grammy 2025 habrá un pre-show que durará una hora.