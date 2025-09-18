Hay 3 mexicanos entre los artistas más nominados a los Latin Grammy 2025.

Los Latin Grammy 2025 donde se reconoce a lo mejor de la música latina dio a conocer sus nominaciones este 17 de septiembre.

Los 3 mexicanos entre los artistas más nominados a los Latin Grammy 2025 son estos:

Natalia Lafourcade
Otros artistas de México que también serán considerados en los Latin Grammy 2025 son:

  • Jesse & Joy
  • Renee, de 30 años de edad
  • Vivir Quintana, de 40 años de edad
  • Silvana Estrada, de 28 años de edad
  • Pepe Aguilar, de 57 años de edad
  • Christian Nodal, de 26 años de edad
  • Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • Luis Ángel “El Flaco”, de 41 años de edad
  • Alfredo Olivas, de 31 años de edad
  • Tito Double P, de 28 años de edad
  • DannyLux, de 21 años de edad
  • El David Aguilar, de 42 años de edad
  • Latin Mafia
  • Banda Ms De Sergio Lizárraga
  • La Energía Norteña
  • Los Tigres del Norte
  • Grupo Frontera
  • Grupo Firme
  • Pesado

Con estos nominados, la edición de los Latin Grammy 2025 se espera que tengan varios mexicanos ganadores.

¿Cuándo son los Latin Grammy 2025?

Los Premios Latin Grammy 2025 se entregarán el próximo 13 de noviembre.

La transmisión del evento será a través de Televisa Univision y su horario será a 06: 00 de la tarde, tiempo del centro de México.

La ceremonia de premiación será en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada en Estados Unidos.

Previo a la entrega de los Latin Grammy 2025 habrá un pre-show que durará una hora.