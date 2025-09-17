¿Qué significa Cómo Un Pájaro? Letra de canción de Silvana Estrada nominada a Latin Grammy 2025

La cantautora mexicana de 28 años de edad, Silvana Estrada la está rompiendo, tras su nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría a Mejor Canción Cantautor por Cómo Un Pájaro.

Por lo que te traemos la letra de la canción de Silvana Estrada nominada a Latin Grammy 2025 y hasta su simbólico significado.

Luego de la nominación al Latin Grammy 2025 para Silvana Estrada por su canción Cómo Un Pájaro, la cantante mexicana se pone en tendencia nuevamente, generando intereses en el significado de su tema.

Pues Cómo Un Pájaro de Silvana Estrada es una canción profunda y poética, tal y como se caracteriza la composición de la artista mexicana.

Misma en la que se puede entender que se habla de la soledad, el rompimiento y el sanar de manera emocional.

Esto en la letra de Cómo Un Pájaro, la canción de Silvana Estrada nominada a Latin Grammy 2025 al darse a entender que esta pasando un momento difícil, tras el término de una relación.

Momento de transición que se vive en la soledad misma con una reflexión entre el querer y el dejar los sentimientos por el ser amado.

Y por lo que las metáforas en Cómo Un Pájaro, la canción de Silvana Estrada se hacen presentes en frases como “te canto como un pájaro en la bruma” que expresan esa duda que se vive en el momento.

Te dejamos la letra de Cómo Un Pájaro:

“Se apagaron ya las luces, ahora duerme la ciudad

Se entrelazarán las piernas por cariño o por piedad

Mientras yo prendo velitas en frasquitos de cristal

Que me cure la penumbra todo bien y todo mal

Mientras todo el mundo duerme, yo me trato de sanar

Voy limpiando los caminos que me llevan junto a ti

Cómo pudo ser posible, las señales que no vi

Déjame si estoy llorando aunque vaya a amanecer

Que por más que yo te quiera dime tú que puedo hacer

Mientras todo el mundo duerme, yo te dejo de querer

Y yo que no soy más que un mar de dudas

Que sola con mis sombras me tropiezo

Te canto como un pájaro en la bruma

Y todo lo que fuimos lo lamento

Y yo que no soy más que un mar de dudas

Que sola con mis sombras me tropiezo

Te canto como un pájaro en la bruma

Y todo lo que fuimos lo lamento."