La noche de este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la edición de los Latin Grammy 2025 en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.

La cita con tus artistas favoritos es en punto de las 19:00 horas con más de una opción de transmisión en México.

Opciones de transmisión para ver en vivo los Latin Grammi 2025 desde México

La buena noticia para los mexicanos que gusten seguir la transmisión en vivo de los Latin Grammy 2025, es que hay múltiples opciones para ver la premiación:

Televisión de paga: a través del canal TNT

Streaming: a través de HBO Max (se necesita suscripción)

Premios Grammy 2025. (Julio Cortez / AP)

Artistas que se presentarán en vivo desde los Latin Grammy 2025

Además de las premiaciones y entrega de galardones, los Latin Grammy se distinguen por los números musicales que presentan algunos de los artistas nominados.

Este año el talento sobra en el evento, siendo estas las personalidades que se encargarán de llenar de música los Latin Grammy 2025:

Bad Bunny, de 31 años de edad

KAROL G, de 34 años de edad

CA7RIEL & Paco Amoroso

Jesús Ortiz Paz (de Fuerza Regida)

Chuwi

Fuerza Regida

Marco Antonio Solís, de 65 años de edad

Pepe Aguilar, de 57 años de edad

Aitana, de 26 años de edad

Rauw Alejandro, de 32 años de edad

Edgar Barrera, de 35 años de edad

Iván Cornejo, de 21 años de edad

DannyLux, de 21 años de edad

Gloria Estefan, de 68 años de edad

Joaquina, de 21 años de edad

Kakalo

Carín León, de 36 años de edad

Liniker, de 30 años de edad

Morat

Christian Nodal, de 26 años de edad

Los Tigres del Norte

Nathy Peluso, de 30 años de edad

Elena Rose, de 30 años de edad

Alejandro Sanz, de 56 años de edad

Adelaido “Payo” Solís III (de Grupo Frontera), de 22 años de edad

Grupo Frontera

Kacey Musgraves, de 37 años de edad

Carlos Santana, de 78 años de edad

Raphael