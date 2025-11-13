La noche de este jueves 13 de noviembre se llevará a cabo la edición de los Latin Grammy 2025 en la Arena MGM Grand Garden de Las Vegas.
La cita con tus artistas favoritos es en punto de las 19:00 horas con más de una opción de transmisión en México.
Opciones de transmisión para ver en vivo los Latin Grammi 2025 desde México
La buena noticia para los mexicanos que gusten seguir la transmisión en vivo de los Latin Grammy 2025, es que hay múltiples opciones para ver la premiación:
- Televisión de paga: a través del canal TNT
- Streaming: a través de HBO Max (se necesita suscripción)
Artistas que se presentarán en vivo desde los Latin Grammy 2025
Además de las premiaciones y entrega de galardones, los Latin Grammy se distinguen por los números musicales que presentan algunos de los artistas nominados.
Este año el talento sobra en el evento, siendo estas las personalidades que se encargarán de llenar de música los Latin Grammy 2025:
- Bad Bunny, de 31 años de edad
- KAROL G, de 34 años de edad
- CA7RIEL & Paco Amoroso
- Jesús Ortiz Paz (de Fuerza Regida)
- Chuwi
- Fuerza Regida
- Marco Antonio Solís, de 65 años de edad
- Pepe Aguilar, de 57 años de edad
- Aitana, de 26 años de edad
- Rauw Alejandro, de 32 años de edad
- Edgar Barrera, de 35 años de edad
- Iván Cornejo, de 21 años de edad
- DannyLux, de 21 años de edad
- Gloria Estefan, de 68 años de edad
- Joaquina, de 21 años de edad
- Kakalo
- Carín León, de 36 años de edad
- Liniker, de 30 años de edad
- Morat
- Christian Nodal, de 26 años de edad
- Los Tigres del Norte
- Nathy Peluso, de 30 años de edad
- Elena Rose, de 30 años de edad
- Alejandro Sanz, de 56 años de edad
- Adelaido “Payo” Solís III (de Grupo Frontera), de 22 años de edad
- Grupo Frontera
- Kacey Musgraves, de 37 años de edad
- Carlos Santana, de 78 años de edad
- Raphael