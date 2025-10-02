El nombre de Leticia Maldonado surgió desde que se confirmó como la artista oficial de los premios Latin Grammy 2025.

De acuerdo con tradición que la Academia Latina de la Grabación, cada año se elige a una artista que represente lo mejor de su arte a través de la música latina.

¿Quién es Leticia Maldonado?

Leticia Maldonado es una artista visual mexicana-estadounidense que se enfoca en los letreros y diseños neón.

Leticia Maldonado (Instagram | Leticia María)

¿Cuántos años tiene Leticia Maldonado?

Se desconoce la edad de Leticia Maldonado.

¿Quién es la pareja actual de Leticia Maldonado?

No hay datos en torno a la vida sentimental de Leticia Maldonado.

¿Qué signo zodiacal es Leticia Maldonado?

No es posible determinar el signo zodiacal de Leticia Maldonado sin su fecha de nacimiento.

¿Quiénes son los hijos de Leticia Maldonado?

Hasta donde se sabe, Leticia Maldonado no tiene hijos.

¿Qué estudió Leticia Maldonado?

Se desconoce el grado académico de Leticia Maldonado o las escuelas en las que haya llevado a cabo su formación como artista y escultora.

¿En qué ha trabajado Leticia Maldonado?

De acuerdo con su perfil de Instagram, Leticia Maldonado se dedica a la fabricación de luces en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos.

Las artista es además escultora multimedia y especialista en doblado de tubos neón.

Leticia Maldonado es la artista elegida para los Latin Grammy 2025

La artista Leticia Maldonado hizo la presentación de la obra que hizo por las edición número 25 de los premios Latin Grammy.

Se trata de un gramófono de neón, siendo este aparato el diseño de las estatuillas que se entregan a los ganadores de un Latin Grammy.

De acuerdo con Leticia Maldonado, su obra guarda una estrecha relación entre la modernidad y el espectáculo.

Para esto, tomó de inspiración las luces neón de Las Vegas.

El gramófono está rodeado de flores, las cuales simbolizan el amor por el arte.

Sin embargo no son cualquier flor, se tratan de unas rosas, mismas que guardan un fuerte significado para Leticia Maldonado.

Esto debido a que son un homenaje a su abuela, quien era cantante de mariachi. fusionando así la modernidad de su arte con lo más tradicional de la música.